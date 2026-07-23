¿Puede la inmunidad soberana salvar a Nicolás Maduro?

La defensa de Nicolás Maduro prevé presentar una moción formal en noviembre de 2026 para impugnar la jurisdicción de la corte de Estados Unidos y desestimar sus cargos de narcoterrorismo alegando inmunidad soberana, argumentando que actuaba como jefe de estado cuando ocurrieron los hechos. Kelvi Zambrano, abogado de la coalición por los Derechos Humanos y la democracia, dijo en NTN24 que la defensa de Maduro “enfrentan obstáculos importantes” para que su intento de desestimar los cargos del dictador prospere.