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Viernes, 10 de julio de 2026
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Sismo

Se registraron dos nuevos sismos en Venezuela que obligaron a los ciudadanos a evacuar en Caracas: uno fue de casi 4 de magnitud

julio 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
COnsecuencias del doble terremoto en Caracas del pasado 24 de junio - Foto: EFE
COnsecuencias del doble terremoto en Caracas del pasado 24 de junio - Foto: EFE
En la mañana de este viernes, se registraron dos nuevos sismos que tuvieron como epicentro el norte del país.

Dos nuevos sismos se registraron con fuerza en las últimas horas en Venezuela tras varios días desde que se presentaron los devastadores terremotos con un saldo de casi 4 mil muertos.

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En la mañana de este viernes, se registraron dos nuevos sismos que tuvieron como epicentro el norte del país.

El primero de ellos se presentó a las 9:51 (hora local) con una magnitud de 3 en la escala de Richter. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el norte de Maracay, a 43 kilómetros de sus costas, y una profundidad de 9,9 kilómetros.

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Una hora después, a las 10:53 hora de Venezuela, se registró un segundo sismo más fuerte que alcanzó 3,9 grados de magnitud en la escala de Richter. Se detectó que este movimiento telúrico tuvo como epicentro el noreste de Naiguatá y una profundidad de 9,9 kilómetros.

Miles de residentes en Caracas se vieron obligados a evacuar los edificios y casas en medio de la tragedia que cobró miles de vidas semanas atrás.

El régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, de momento, reporta 3.899 decesos y más de 16.740 heridos.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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