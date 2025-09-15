“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Este lunes 15 de septiembre de 2025, será un día clave para conocer si Estados Unidos certifica o no a Colombia en la lucha antidrogas, pues se vence el plazo para que el gobierno de Donald Trump entregue su veredicto final.

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 Fracisco Barbosa, exfiscal general de Colombia y precandidato presidencial en Colombia, quien aseveró que hay muchas razones de por medio que podría generar la descertificación, pero, para él, la principal es que “Petro (el presidente de Colombia) se alió básicamente con los criminales y no ha luchado contra el narcotráfico en estos últimos años”.

“Uno no puede pretender de la noche a la mañana resolver el problema de una decisión de posible descertificación simplemente diciendo que ahora sí va a retomar la erradicación cuando ha ocurrido es que saca de la cárcel a narcotraficantes o que se sube a tarima con extraditables”, indicó el invitado.

“Estamos viendo que la erradicación forzosa desapareció en Colombia y la manual ha disminuido, el compromiso eran 35.000 hectáreas y al día de hoy está en 3.000 y la producción de hoja de coca ha aumentado, ese es uno de los grandes problemas que se tiene”, enfatizó Barbosa.