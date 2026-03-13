"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

El periodista del diario ABC de España, David Alandete, reveló detalles inéditos sobre las condiciones en las que Nicolás Maduro permanece detenido en el centro penitenciario federal de Brooklyn, Nueva York. Según abogados y reos del penal, Maduro grita durante las noches que "sigue siendo el presidente de Venezuela" y que "ha sido secuestrado".

"En las noches él dice a gritos que él sigue siendo el presidente de Venezuela, que ha sido secuestrado y que está siendo torturado y pide a los venezolanos que están allí encerrados que transmitan ese mensaje al mundo y a sus familiares en Venezuela", explicó Alandete en entrevista con La Tarde de NTN24. El periodista obtuvo esta información de tres fuentes distintas, incluyendo abogados de dos reos y un cuestionario enviado a uno de los detenidos.

Maduro se encuentra en un régimen de aislamiento decretado por el juez Alvin Hellerstein, diseñado para protegerlo de posibles agresiones de otros reos venezolanos y prevenir intentos de suicidio. Esta medida le mantiene en una celda de castigo de dos por tres metros, con una litera de metal y su propia letrina, donde permanece las 24 horas del día bajo vigilancia constante.

VEA TAMBIÉN Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado o

“Solo sale al patio tres veces y sale en solitario con grilletes y esposado”, indicó.

“Está en celda de castigo, en una planta en la que está rodeado de presos yihadistas y de presos de delitos muy graves”, agregó.

Sobre la prisión en la que está detenido Maduro, el comunicador español indicó que "comparado con las condiciones de vida de una prisión como el Helicoide, o como la Tumba, o como las cárceles del Sebin, o como cualquiera de las cárceles de Venezuela, está en un hotel de lujo".

En cuanto a su rutina, Alandete sostuvo que Maduro ha recibido dos visitas conyugales de Cilia Flores, quien está detenida en el módulo femenino del mismo penal, y visitas consulares de Félix Plasencia, enviado diplomático del régimen de Delcy Rodríguez, quien se instaló en Nueva York para estar cerca del exmandatario.

“A Maduro se le permiten visitas conyugales, que ha tenido dos con Cilia Flores, que está en otro módulo, o visitas consulares”, expresó.

Alandete, quien se ha convertido en una referencia informativa para los venezolanos sobre las decisiones de la administración Trump, indicó que Venezuela es una prioridad para el presidente de Estados Unidos. "No me cabe ninguna duda de que una era Venezuela y el cambio en Venezuela", afirmó y recordó que Trump "sintió que se le había negado ese cambio" durante su primer mandato.