Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre caso de racismo hacia Vinícius Jr. en la Champions League

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, se pronunció sobre el aparente caso de racismo hacia el futbolista brasileño Vinícius Júnior en el partido de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

En un comunicado, Infantino dijo que estaba "conmocionado y entristecido" por el incidente, subrayando que "no hay absolutamente ningún lugar para el racismo en el deporte y en la sociedad".

"Necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan responsabilidades a los responsables", escribió en Instagram.

El incidente tuvo lugar en el partido de ida de la fase eliminatoria del martes entre el Benfica y el Real Madrid de la Liga de Campeones en Lisboa.

El partido se detuvo durante 10 minutos después de que Vinícius, del conjunto Merengue, se quejara al árbitro francés François Letexier por el supuesto abuso tras un enfrentamiento entre él y Gianluca Prestianni, del Benfica.

Todo ocurrió después de que el internacional brasileño anotara el único gol en la victoria por 1-0 antes de recibir una tarjeta amarilla por su celebración bailando frente a la multitud local en el Estadio da Luz.

Tras discutir con Prestianni, Vinícius acudió hacia el juez y le dijo que el centrocampista argentino lo había llamado "mono".

Prestianni, que se tapó la boca con la camiseta cuando aparentemente le dijo algo a Vinícius, niega haber insultado racialmente al brasileño.

La UEFA dijo que "investigaría las acusaciones de comportamiento discriminatorio".