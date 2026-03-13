"No estamos en negociaciones, son conversaciones con un régimen desesperado": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano

El congresista republicano Carlos Giménez aseguró que Estados Unidos “no (está) en negociaciones”, puesto que el país “no desea nada de Cuba”.

En esa misma línea, advirtió este viernes a través de su cuenta de X que, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “es muy directo”, y advirtió que el régimen de Cuba va a cooperar por “las buenas o las malas”.

Estas declaraciones en respuesta al reciente mensaje de la cuenta “partido comunista de Cuba” donde escribieron que “cualquier entendimiento con Estados Unidos es para resolver cuestiones bilaterales, no conciernen en absoluto los asuntos internos de Cuba”.

Además, en su mensaje resaltan que “no es nueva la disposición de Cuba dialogar de forma seria y responsable con el con el gobierno de Estados Unidos para encontrar solución a las prerrogativas soberanas de cada parte”.

En ese contexto, Giménez destacó que, si el régimen “opta por las malas, ya saben cuál será el destino de todos estos bandidos”, y añadió que “el régimen no tiene nada que Estados Unidos quiera”.

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En sus declaraciones también aseguró que “no habrá ninguna inversión por parte de estado unidos a menos que se produzca un cambio político importante en la isla”.

“El régimen nos necesita, Estados Unidos no los necesita a ellos”, concluyó en su mensaje de X.