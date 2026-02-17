NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El candidato presidencial pidió a las autoridades estadounidenses investigar de fondo al senador que será la fórmula presidencial del petrismo en Colombia.

El candidato presidencial colombiano Daniel Palacios, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque, presentó formalmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud para que se investigue al candidato del petrismo Iván Cepeda por presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC. La denuncia se fundamenta en información contenida en equipos informáticos incautados al líder guerrillero Raúl Reyes.

Palacios llegó hasta las oficinas del Departamento de Justicia en Washington D.C. en las últimas horas para entregar documentación solicitando la apertura de una investigación formal contra Cepeda.

Según el denunciante, el contenido de los computadores incautados a Reyes podría vincular directamente al político con la organización designada como narcoterrorista por Estados Unidos.

o

"Hoy le hemos solicitado formalmente a la fiscal general de los Estados Unidos, a Pam Bondi, de que investigue y determine la relevancia de las menciones de Iván Cepeda en el computador de Raúl Reyes para así poder determinar si existen causas suficientes para que sea vinculado como una persona de interés", declaró Palacios.

El punto central de la denuncia radica en que los computadores de Raúl Reyes, desestimados por la justicia colombiana en 2011 por supuesta ruptura de la cadena de custodia, son considerados prueba válida en procesos judiciales internacionales. De hecho, según versiones periodísticas, esta información forma parte clave del proceso judicial contra Nicolás Maduro por vínculos con narcotráfico y organizaciones terroristas.

La autenticidad de los archivos fue verificada por Interpol a solicitud del entonces director de la Policía colombiana, Óscar Naranjo. Esta validación internacional permite que el contenido pueda ser utilizado como prueba en tribunales fuera de Colombia.

Entre los documentos se encuentra un correo de una guerrillera identificada como "Ingrid", quien menciona que "por solicitud del compañero Iván Cepeda" organizaría marchas en favor de víctimas del paramilitarismo. Esto, según Palacios, probaría no solo apoyo logístico, sino eventual financiamiento, aunque Cepeda ha sostenido que se trató de un llamado público a manifestarse.

"Tiene que quedar claro es que no puede haber impunidad y que los vínculos con cualquier organización criminal deben ser esclarecidas y llevadas a la justicia", enfatizó el denunciante. Palacios también solicitó que la Fiscalía estadounidense requiera a las autoridades colombianas la entrega completa de los equipos incautados y la colaboración de agencias de inteligencia.

o

Los computadores fueron incautados tras el bombardeo que terminó con la vida de Raúl Reyes en la frontera entre Ecuador y Colombia en 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Esa operación militar generó una crisis diplomática con Ecuador y Venezuela, cuyos gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez rompieron relaciones con Colombia.

La información contenida en estos equipos no solo vincularía a políticos colombianos con las FARC, sino también a altos funcionarios del régimen venezolano. Se trata de un caso en desarrollo que podría tener repercusiones en la política colombiana y en las relaciones internacionales de la región.

Temas relacionados:

Iván Cepeda

FARC

Departamento de Justicia

Pam Bondi

Candidato Presidencial

Elecciones en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Petro - EFE
Gobierno Petro

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Delcy Rodríguez. (Canva y EFE)
Delcy Rodríguez

"Delcy Rodríguez traicionó y en organizaciones criminales la traición se paga": Antonio De la Cruz

Más de Actualidad

Ver más
Buque | Foto AFP
Océano Pacífico

Nuevo corredor amazónico une a países latinoamericanos y redefine la logística regional

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión - Foto @jrafaeltarazona
Venezuela

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

n
Donald Trump

Trump ofrece nuevos detalles de la 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela: "Maduro estaba tras una puerta metálica que nuestras fuerzas podían traspasar como si fuera papel maché"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Buque | Foto AFP
Océano Pacífico

Nuevo corredor amazónico une a países latinoamericanos y redefine la logística regional

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Homenaje

Se estrena el video oficial de 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez tras su muerte

Tekashi 6ix9ine, rapero de EE. UU. - Fotos: Instagram
6ix9ine

Desmienten muerte del rapero Tekashi 6ix9ine en centro de detención federal donde también se encuentra recluido Nicolás Maduro

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión - Foto @jrafaeltarazona
Venezuela

En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

Modelo venezolana Mónica Spear | Foto: AFP
Mónica Spear

Hija de la reconocida modelo venezolana Mónica Spear arremetió contra el uso de inteligencia artificial con la imagen de su madre: "Por favor, déjenla morir"

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución": presidente Petro reacciona a suspensión provisional del decreto del salario mínimo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo": Trump dio a conocer diálogos con "las personas más importantes de Cuba"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre