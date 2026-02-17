Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

El candidato presidencial colombiano Daniel Palacios, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque, presentó formalmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos una solicitud para que se investigue al candidato del petrismo Iván Cepeda por presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC. La denuncia se fundamenta en información contenida en equipos informáticos incautados al líder guerrillero Raúl Reyes.

Palacios llegó hasta las oficinas del Departamento de Justicia en Washington D.C. en las últimas horas para entregar documentación solicitando la apertura de una investigación formal contra Cepeda.

Según el denunciante, el contenido de los computadores incautados a Reyes podría vincular directamente al político con la organización designada como narcoterrorista por Estados Unidos.

"Hoy le hemos solicitado formalmente a la fiscal general de los Estados Unidos, a Pam Bondi, de que investigue y determine la relevancia de las menciones de Iván Cepeda en el computador de Raúl Reyes para así poder determinar si existen causas suficientes para que sea vinculado como una persona de interés", declaró Palacios.

El punto central de la denuncia radica en que los computadores de Raúl Reyes, desestimados por la justicia colombiana en 2011 por supuesta ruptura de la cadena de custodia, son considerados prueba válida en procesos judiciales internacionales. De hecho, según versiones periodísticas, esta información forma parte clave del proceso judicial contra Nicolás Maduro por vínculos con narcotráfico y organizaciones terroristas.

La autenticidad de los archivos fue verificada por Interpol a solicitud del entonces director de la Policía colombiana, Óscar Naranjo. Esta validación internacional permite que el contenido pueda ser utilizado como prueba en tribunales fuera de Colombia.

Entre los documentos se encuentra un correo de una guerrillera identificada como "Ingrid", quien menciona que "por solicitud del compañero Iván Cepeda" organizaría marchas en favor de víctimas del paramilitarismo. Esto, según Palacios, probaría no solo apoyo logístico, sino eventual financiamiento, aunque Cepeda ha sostenido que se trató de un llamado público a manifestarse.

"Tiene que quedar claro es que no puede haber impunidad y que los vínculos con cualquier organización criminal deben ser esclarecidas y llevadas a la justicia", enfatizó el denunciante. Palacios también solicitó que la Fiscalía estadounidense requiera a las autoridades colombianas la entrega completa de los equipos incautados y la colaboración de agencias de inteligencia.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Colombia anunció que está reanudando conversaciones de paz con el Clan del Golfo después de que el grupo criminal anunciara la suspensión por la reunión entre Petro y Trump o

Los computadores fueron incautados tras el bombardeo que terminó con la vida de Raúl Reyes en la frontera entre Ecuador y Colombia en 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Esa operación militar generó una crisis diplomática con Ecuador y Venezuela, cuyos gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez rompieron relaciones con Colombia.

La información contenida en estos equipos no solo vincularía a políticos colombianos con las FARC, sino también a altos funcionarios del régimen venezolano. Se trata de un caso en desarrollo que podría tener repercusiones en la política colombiana y en las relaciones internacionales de la región.