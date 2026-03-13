Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

La administración estadounidense emitió este martes un cartel ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los actuales líderes del régimen iraní, incluido Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Jamenei y actual cabeza del gobierno teocrático, según confirmó el Departamento de Estado.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Mojtaba Jamenei "está herido y probablemente desfigurado" tras las operaciones militares ejecutadas contra objetivos iraníes.

"Él sacó una declaración ayer, muy débil de hecho, pero no hubo voz alguna y no hubo video. Fue una declaración escrita", señaló Hegseth, agregando que el líder "está asustado, está herido, está a la fuga y le falta legitimidad".

La ausencia de pruebas audiovisuales de Mojtaba Jamenei ha generado especulaciones sobre su estado real de salud.

Analistas consultados sugieren que la Guardia Islámica Revolucionaria podría estar gobernando bajo las sombras utilizando únicamente el nombre del líder designado, evidenciando una profunda descoordinación en el alto mando iraní.

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social: "Teníamos que hacerlo, erradicar el mal. Han estado matando gente de la manera más violenta. La gente ha esperado 47 años para que esto sucediera".

Expertos advierten sobre la urgencia de resolver el conflicto para evitar prolongadas consecuencias económicas y políticas.

"Esta guerra debe acabar pronto, no puede ser un conflicto eterno que represente una sangría de millones de dólares", señalaron analistas internacionales en Club de Prensa.