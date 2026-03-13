NTN24
Viernes, 13 de marzo de 2026
Viernes, 13 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Mojtaba Jamenei "está herido y probablemente desfigurado" tras las operaciones militares.

La administración estadounidense emitió este martes un cartel ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los actuales líderes del régimen iraní, incluido Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Jamenei y actual cabeza del gobierno teocrático, según confirmó el Departamento de Estado.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Mojtaba Jamenei "está herido y probablemente desfigurado" tras las operaciones militares ejecutadas contra objetivos iraníes.

"Él sacó una declaración ayer, muy débil de hecho, pero no hubo voz alguna y no hubo video. Fue una declaración escrita", señaló Hegseth, agregando que el líder "está asustado, está herido, está a la fuga y le falta legitimidad".

La ausencia de pruebas audiovisuales de Mojtaba Jamenei ha generado especulaciones sobre su estado real de salud.

Analistas consultados sugieren que la Guardia Islámica Revolucionaria podría estar gobernando bajo las sombras utilizando únicamente el nombre del líder designado, evidenciando una profunda descoordinación en el alto mando iraní.

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social: "Teníamos que hacerlo, erradicar el mal. Han estado matando gente de la manera más violenta. La gente ha esperado 47 años para que esto sucediera".

Expertos advierten sobre la urgencia de resolver el conflicto para evitar prolongadas consecuencias económicas y políticas.

"Esta guerra debe acabar pronto, no puede ser un conflicto eterno que represente una sangría de millones de dólares", señalaron analistas internacionales en Club de Prensa.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Irán

Irán - EEUU

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No estamos en negociaciones": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano sobre conversaciones con Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Trump llama a la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar las armas para negociar o si no "serán asesinados"

Aviones de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

Comando Central de Estados Unidos confirma que todos los tripulantes de uno de sus aviones fallecieron en un accidente en Irak

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Trump llama a la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar las armas para negociar o si no "serán asesinados"

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Régimen venezolano

En medio de bloqueos a fondos de Maduro, piden incautar los multimillonarios bienes congelados de otras cabezas del régimen en la Unión Europea

Cometa 3l/ATLAS | Foto NASA
Cometa

La arriesgada maniobra que podría llevar una nave al cometa interestelar 3I/ATLAS en 2035, catalogada en el pasado como “demasiado extraño para ser un cometa"

Aviones de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

Comando Central de Estados Unidos confirma que todos los tripulantes de uno de sus aviones fallecieron en un accidente en Irak

Paloma Valencia, candidata presidencial - Foto: EFE
Paloma Valencia

"Juan Daniel Oviedo es maravilloso y me pareció que no se sentía cómodo en hacer fórmula conmigo (…) tenemos otros cinco nombres en salmuera": entrevista con Paloma Valencia

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún - Foto: AFP
Selección Colombia

“No tiene nada diferente en su cabeza que su selección Colombia”: Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante los rumores del interés de Boca Júniors por Néstor Lorenzo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre