NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia confirma la liberación de dos candidatos al Congreso que permanecieron en cautiverio durante 40 y 17 horas

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
El funcionario del gobierno colombiano también informó que se abrieron las respectivas investigaciones para establecer a los responsables detrás del cautiverio de los dos políticos.

En las últimas horas, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó de la liberación de dos candidatos al Congreso que estuvieron en cautiverio durante varias horas.

Desde su cuenta en la red social de X, el funcionario colombiano señaló que los candidatos Andrés Vásquez y Ana Guetio fueron puestos en libertad tras 40 y 17 horas de cautiverio.

El candidato de derecha Andrés Vásquez estuvo desaparecido durante 40 horas en el departamento del Cesar, mientras que la representante indígena Ana Guetio durante 17 horas en Cauca.

Según comunicó Sánchez: "Los dos candidatos al Congreso, Andrés Vásquez, en Pelaya, Cesar y Ana Guetio, en El Tambo, Cauca, quienes permanecieron desaparecidos durante 40 y 17 horas, respectivamente, ya regresaron sanos y salvos a sus hogares".

"Este resultado es fruto de la presión sostenida de nuestra Fuerza Pública y del acompañamiento decidido de las comunidades, que no cedieron ante el miedo", agregó.

o

Vásquez aseguró en entrevista con El Tiempo sobre su cautiverio que un hombre que iba en una motocicleta lo interceptó y luego lo llevó a una vivienda desconocida. Allí permaneció en cautiverio durante 40 horas: "Una sola persona se me acercó y me manifestó que no me iba a matar".

Por su parte, Ana Guetio señaló en diálogo con Blu Radio que su liberación "más que todo lo hizo la Guardia Indígena. Dicen que fue la Policía, que fue el Ejército, pero no; con la única persona que yo me encontré fue con la guardia".

Colombia atraviesa una crisis de seguridad al término del gobierno de Gustavo Petro, que ha intentado sin éxito negociar la paz con guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes. Los colombianos elegirán al sucesor de Petro en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo con la seguridad como una de las principales preocupaciones.

