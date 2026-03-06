"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Catar se encuentra bajo fuego iraní en medio de una escalada sin precedentes en el Golfo Pérsico. El país ha interceptado una oleada de misiles iraníes que no solo apuntaron contra instalaciones militares estadounidenses, sino también contra infraestructura civil, áreas residenciales y la crucial industria petrolera y gasífera catarí.

Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar, manifestó el impacto de estos ataques:

"Estuvimos en completo shock porque los ataques no estaban limitados a la presencia estadounidense. Incluyeron instalaciones soberanas de Catar, instalaciones militares, pero más sorprendentemente, los iraníes también apuntaron contra áreas residenciales civiles, infraestructura civil e incluso nuestra industria petrolera y gasífera".

La respuesta catarí ha sido efectiva hasta el momento. "Estamos agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas, con las que hemos podido repeler la mayoría de los ataques, y nos reservamos el derecho a responder", afirmó Al-Mohanadi, aunque enfatizó la preferencia del país por la prudencia estratégica y evitar una confrontación directa.

Las implicaciones energéticas de estos ataques trascienden las fronteras regionales. Según Al-Mohanadi, Catar tuvo que "apagar la mayor instalación eléctrica del mundo porque fue atacada por los iraníes".

Sobre la capacidad de resistencia, Al-Mohanadi fue enfático: "podemos resistir por mucho tiempo. Hemos invertido fuertemente en nuestras fuerzas armadas".

Además, señaló que los ataques balísticos han sido "cada vez menos frecuentes" debido a los bombardeos estadounidenses contra lanzamisiles y depósitos de municiones en Irán.