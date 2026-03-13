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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Régimen cubano

“Estoy seguro que el régimen cubano no pasará de este año”: José Daniel Ferrer, líder opositor

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El líder opositor cubano dijo en NTN24 que hay muchos factores favorables gracias a la presión de Estados Unidos que terminarían con la salida del régimen.

El jefe de la dictadura cubana Miguel Díaz-Canel reconoció por primera vez, que su régimen está sosteniendo conversaciones con Estados Unidos, en medio de la creciente presión de la casa blanca para lograr una salida, bien sea amistosa o no tan amistosa, de la tiranía castrista que ha controlado con puño de hierro a la isla por casi 70 años.

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En una inusual intervención a través de la televisión cubana, Díaz-Canel reconoció la precaria situación que está padeciendo la población por falta de electricidad y escasez de alimentos; y dijo estar abierto a resolver lo que considera "diferencias" con la administración de Donald Trump.

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano, habló en NTN24 acerca de este acercamiento de Díaz-Canel a Trump y aseveró que “el régimen está viviendo problemas muy difíciles y hasta el dictador lo reconoce, por lo que en estas condiciones más la presión de Estados Unidos nos demuestra que le va quedando menos espacio y tiempo de maniobra a Miguel Diaz-Canel y al resto del régimen”.

Estoy totalmente seguro que este será el último año del régimen castrochavista y estoy seguro porque por primera vez confluyen una serie de factores muy favorables que ayudarán a Cuba a salir de la tiranía a la democracia. Llevamos ocho días de protestas consecutivas en varias partes del país y estoy seguro que se irán incrementando y serán más fuertes esto sucede porque el pueblo no soporta más la opresión y porque se sienten acompañados de la administración de Estados Unidos”, complementó.

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