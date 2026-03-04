"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Jerusalén vive bajo el constante sonido de sirenas antiaéreas mientras el Domo de Hierro, principal sistema de defensa antimisiles de Israel, opera al máximo de su capacidad para proteger a la población civil de los ataques procedentes del régimen Irán.

Fleur Hassan Nahoum, enviada especial para comercio e innovación del Ministerio de Exteriores de Israel y ex vicealcaldesa de Jerusalén, describió en NTN24 la situación actual.

"El sábado por la mañana nos levantamos en otra realidad, que son los ataques mucho más intensivos de Irán, de la República Islámica de Irán", señaló Hassan Nahom.

De acuerdo con la funcionaria, la población israelí corre a los refugios diariamente, y en ocasiones también durante la noche, debido a misiles catalogados como "muy, muy peligrosos".

La funcionaria caracterizó el conflicto como "una guerra regional" y calificó a la República Islámica de Irán como "la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy".

Hassan Nahoum expresó optimismo respecto al desarrollo de las operaciones militares israelíes, indicando que "en la primera hora de la operación mataron casi a todo el liderazgo de la República Islámica".

El conflicto adquirió una dimensión regional más amplia cuando Irán atacó a otros países de Oriente Medio, incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Turquía.

"No comprendo por qué ellos quieren que este conflicto sea más amplio", manifestó Hassan Nahoum, señalando que con estas acciones están "ganando más enemigos".