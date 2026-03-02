Trump reacciona al ataque a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita y asegura que las represalias se "aclararán pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al ataque a la embajada norteamericana en Riad, Arabia Saudita, y afirmó que pronto se "descubrirán" las represalias de lo sucedido.

Durante una llamada con el medio NewsNation, el mandatario explicó que las represalias se "aclararán pronto". Además, expresó que es poco probable que sea necesario el despliegue de tropas sobre el terreno.

En la conversación telefónica, Trump aseguró sobre el ataque al régimen iraní: "Les estamos causando mucho daño. Les estamos infligiendo un daño tremendo".

El presidente, además, se refirió a los objetivos que pretende lograr en Irán: "Sé mucho y lo sabré con certeza cuando se logre. Está muy cerca, además. Les estamos causando mucho daño, les estamos haciendo retroceder mucho".

Esta es la primera reacción de Trump tras conocerse que la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue impactada por dos drones iraníes.

VEA TAMBIÉN "Naciones Unidas demuestra muy poca capacidad de incidir en este tipo de situaciones": Washington Abdala sobre ataques en Oriente Medio o

El Ministerio de Defensa saudí anunció este lunes que "la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio".

Testigos en una zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, escucharon dos fuertes explosiones y nubes de humo a primera hora del martes.

Cuatro personas informaron a medios internacionales de dos fuertes explosiones en el oeste de la capital saudí, donde se encuentran numerosas embajadas, mientras Irán continúa sus ataques en el Golfo en represalia por los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel el fin de semana.

En horas de la mañana, una enorme refinería de la petrolera Aramco en el complejo de Ras Tanura, en Arabia Saudita, sufrió un ataque iraní en medio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen, lo que provocó un incendio, según confirmó el Ministerio de Energía.

Por su parte, un portavoz del Ministerio saudita de Defensa afirmó que dos drones atacaron la refinería pero que habían sido interceptados, según un comunicado difundido por SPA en la plataforma de redes sociales X.