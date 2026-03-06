"Estados Unidos está dispuesto a asistir como se hizo en Venezuela y como se hará en Cuba": teniente coronel retirado de la Armada sobre ataques contra el régimen en Irán

Octavio Pérez, teniente coronel retirado de la Armada de Estados Unidos, analizó durante una entrevista con el programa La Tarde de NTN24 la situación en Medio Oriente tras los ataques contra el régimen de Irán, que fueron lanzados el fin de semana pasado por Washington e Israel y que terminaron con su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

VEA TAMBIÉN Emiratos Árabes Unidos informa que más de 180 misiles balísticos y 1.110 drones del régimen iraní han sido detectados en su territorio o

En primera instancia, Pérez se refirió a las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, quien este viernes aseguró que no buscará ningún acuerdo con el régimen iraní y que sólo espera una “rendición incondicional” o “muerte” para poner fin los ataques.

“En Irán ocurre como en Venezuela, muchos partidos de oposición ven vetados sus candidatos que no pueden ir ni siquiera a la elección (...) por eso es que viene la amenaza (...) El presidente también habló de la reconstrucción, que está muy dispuesto a encontrar pragmáticos, gente como se está haciendo Venezuela. Se podría lidiar con alguien en el poder electo por el pueblo, alguien que sea más moderado para reconstituir el país”, comentó.

VEA TAMBIÉN Planet Labs bloqueará por 96 horas imágenes satelitales del Golfo tras ofensiva con drones de Irán o

Por otro lado, el exmilitar indicó que los resultados contra el régimen de Irán son producto de años de preparación: “Todo ese proceso es producto de muchísimos años de inteligencia (...) La gente quiere que eso acabe de manera inmediata, pero puede prolongarse por dos o tres semanas”.

Pérez también aseguró que “Irán ha sido una fuerza desestabilizadora en el hemisferio” y que el “presidente Trump decidió detenerlo”.

“No esperen que todos los problemas se van a resolver en cuestión de ocho o diez semanas (...) Lo que se está buscando es que haya un cambio y Estados Unidos está dispuesto a asistir como se hizo en Venezuela y como se hará en Cuba”, concluyó.