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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Miguel Díaz-Canel

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Este viernes Díaz-Canel anunció una negociación directa con la administración Trump y la excarcelación de 51 prisioneros políticos de los 1.200 que tiene el régimen cubano.

El tono en el discurso del líder del régimen cubano Miguel Díaz-Canel contra Estados Unidos parece haber cambiado tras la caída del dictador Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero.

De tildar a Estados Unidos de "imperialista", el líder de la dictadura cubana pasó a pedir ser tratados "como iguales".

Ese cambio, ha llevado a que este viernes Díaz-Canel anuncie una negociación directa con la administración Trump y la excarcelación de 51 prisioneros políticos de los 1.200 que tiene el régimen.

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Díaz-Canel, durante una encuentro con miembros de las más altas instancias del Partido Comunista (PCC, único) y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, informó que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos".

En la Noche de NTN24, José Raúl Gallego, perseguido del régimen cubano, académico e investigador cubano en el exilio desde 2019, se refirió a si Miguel Díaz-Canel puede ser la Delcy Rodríguez del régimen cubano.

El investigador cubano aseguró que "Díaz-Canel es una figura puesta por Raúl Castro y su familia para dar la cara".

Además, aclaró que las conversaciones que la administración Trump puede estar teniendo con el régimen de Cuba pasan es por la familia Castro y no por Díaz-Canel.

Miguel Cossío, director ejecutivo del Museo Americano de la Diáspora Cubana y analista político, enfatizó que "entre Venezuela y Cuba hay diferencias sustanciales" como la manera en la que se dieron los regímenes, por lo que "Diaz- Canel solo es un administrador civil. En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda".

"Las cosas están cambiando de manera muy acelera y ojalá los Castro decidan salir, dejar el poder o negociar que aquello se acabó. Falta el papeleo de entrega, si es violento o no", añadió.

Cossío también se refirió sobre si al ver lo que le pasó a Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel tiene miedo y afirmó que: "la estructura civil de poder que hay en Cuba, las cabezas visibles, tiene pánico. Ellos no deciden, pero claro que tienen pánico".

"El camino judicial todavía puede ser algo que tenga bajo la manga la administración Trump", puntualizó.

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Por su parte, Gallego coincidió con Cossío y agregó que "pasamos de un estado de relaciones internacionales donde estas cosas que están pasando con Trump eran inconcebibles a ellos ver lo que pasó en Venezuela e Irán, y que les están diciendo que ellos son los próximos".

Pero advirtió que, aunque "tengan miedo no quiere decir que haya que subestimar al castrismo y su estructura. Ellos han sido expertos en algo y es en sobrevivir".

Por otra parte, un tema que también es noticia hoy es la excarcelación de 10 presos políticos tras el anuncio del régimen luego de la mediación del Vaticano, según informó la oenegé 'Prisoners Defenders'.

Sin embargo, en la isla hasta este momento continúan en las cárceles del régimen cubano 1.204 prisioneros políticos. Cerca de mil de ellos corresponden a arrestos arbitrarios cometidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 contra la dictadura.

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