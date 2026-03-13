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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Cuba

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La periodista Ninoska Pérez, de Radio La Poderosa y Radio Martí, habló en El Informativo USA de NTN24.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel confirmó por primera vez que su gobierno mantiene conversaciones con la administración Trump, marcando un giro en la postura oficial del régimen frente a Estados Unidos.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", declaró Díaz-Canel, quien ahora califica como "diferencias" lo que anteriormente denominaba "imperialismo" y "genocidio".

El líder cubano también confirmó que el FBI podría viajar a Cuba para investigar un tiroteo mortal ocurrido cuando una embarcación registrada en Florida fue interceptada por guardafronteras cubanos, dejando cinco muertos y varios heridos.

"Estamos a la espera de una posible visita de expertos del FBI para participar en el esclarecimiento de las investigaciones con nuestras fuerzas del Ministerio del Interior", afirmó.

El congresista republicano Carlos Giménez aclaró que entre Estados Unidos y Cuba no existe un proceso de negociación sino conversaciones.

"No estamos en negociaciones, porque cuando tú estás negociando quiere decir que alguien, los dos partidos desean algo del otro partido. Los Estados Unidos no desean nada de Cuba, no necesitan nada de Cuba. Cuba necesita a los Estados Unidos", enfatizó el legislador.

A su vez, el régimen cubano anunció la excarcelación de 51 personas, sin especificar si se trata de presos políticos, presentándolo como un acto de benevolencia con participación del Vaticano. Sin embargo, la ONG Prisoners Defenders reporta que en enero hubo 18 nuevos arrestos arbitrarios y en febrero se registraron 28 prisioneros políticos adicionales.

La periodista Ninoska Pérez, de Radio La Poderosa y Radio Martí, explicó que el régimen utiliza la "puerta giratoria" de liberar presos mientras encarcela a más personas. "Sueltan 50 y cogen a 200 nuevamente", afirmó, señalando que los primeros liberados ya fueron advertidos de que permanecerán bajo arresto domiciliario.

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