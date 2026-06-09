"Traduce el inmenso desespero que hoy agobia a la campaña de Iván Cepeda": Rodrigo Lara tras orden judicial que prohíbe a De la Espriella el uso de símbolos patrios

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó de manera provisional al candidato colombiano Abelardo de la Espriella abstenerse de utilizar el slogan de campaña ‘Firme por la patria’ y dio un plazo de veinticuatro horas para retirar toda propaganda política que incluya símbolos patrios.

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El magistrado Rafael Albeiro Chavarro ordenó la medida tras admitir una acción de tutela.

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“Se ordena al candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondado, y al grupo significativo de ciudadanos ‘Defensores de la Patria’ y a las demás personas y entidades vinculadas que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este proveído procedan a retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que empleen símbolos patrios”, detalla el documento.

La orden cita algunos elementos como la bandera nacional, el escudo y demás figuras representativas de la nación, así como imágenes alusivas a instituciones militares y policiales, saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses.

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En entrevista con NTN24, Rodrigo Lara, abogado y estratega de la campaña de De la Espriella, calificó la decisión como "absurda" y anunció que presentarán recursos legales.

"Se presentarán recursos de ley ante esta decisión tan arbitraria, inaudita, incomprensible, inédita por parte de este tribunal", declaró.

Además, argumentó que la medida “traduce el inmenso desespero que hoy agobia a la campaña de Iván Cepeda”.

Por otro lado, denunció una "persecución por todos los medios" contra el candidato y aseguró que "esta decisión tan absurda del tribunal termina en últimas ayudándole mucho a la campaña porque muestra que existe una persecución".