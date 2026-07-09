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Jueves, 09 de julio de 2026
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Donald Trump

Importante aeropuerto de Estados Unidos llevará el nombre de Donald Trump tras ley aprobada

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Avión del presidente Donald Trump en el aeropuerto de Palm Beach - Foto: EFE
Avión del presidente Donald Trump en el aeropuerto de Palm Beach - Foto: EFE
Uno de los hijos del presidente, Eric Trump, celebró el cambio de nombre de un aeropuerto al que su padre viaja con frecuencia.

Donald Trump se convirtió este jueves en el primer presidente de Estados Unidos activo en darle su nombre a un aeropuerto, según se conoció en las últimas horas.

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Se trata del aeropuerto de Palm Beach, Florida, llamado por décadas Palm Beach International, y el cual recibió el nuevo apelativo gracias a una ley firmada en marzo por un aliado del mandatario republicano, el gobernador floridano, Ron DeSantis.

Uno de los hijos del presidente, Eric Trump, celebró el cambio de nombre de un aeropuerto al que su padre viaja con frecuencia cuando visita su residencia de Mar-a-Lago, situada a apenas siete kilómetros.

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"Me siento profundamente honrado de que, a las 5:01 am, el Trump Force One sea el primer avión en aterrizar en el recién rebautizado Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ahora y para siempre Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT)", escribió Eric Trump en X este jueves. "No hay nadie que haya hecho más por Florida y por nuestro país", añadió.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha presionado para que su nombre figure en instituciones como el Instituto de la Paz o los billetes de dólar.

El mes pasado, sin embargo, el Kennedy Center de Washington recuperó su denominación original después de que un juez determinara que solo el Congreso podía autorizar el cambio.

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En el aeropuerto de Palm Beach, Chris Bailey ve con buenos ojos que el lugar lleve el nombre de Trump.

"Creo que el presidente ha hecho lo suficiente como para merecer que un aeropuerto lleve su nombre en su honor, al igual que los expresidentes", afirmó este piloto de 55 años.

Una docena de aeropuertos de Estados Unidos llevan el nombre de presidentes del país, pero Trump es el primero en recibir esa distinción mientras está en el cargo.

Para Rochelle Bates, empleada de aerolínea de 65 años, el nuevo nombre supone, sobre todo, un quebradero de cabeza por la necesidad de cambiar el código original del aeropuerto PBI a DJT en todos los sistemas informáticos y documentos. Un proceso largo que no se completará hasta el 18 de agosto.

"Creo que estaba bien como estaba", opina.

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