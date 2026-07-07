La Oficina de Derechos Humanos de la ONU catalogó de "despreciables" los comentarios racistas de la senadora paraguaya hacia Mbappé

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU salió en apoyo del delantero de la selección de Francia Kylian Mbappé, calificando de “despreciables” los comentarios que realizó la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien se despachó con insultos racistas y homofóbicos hacia el jugador, tras la eliminación del combinado guaraní de la Copa del Mundo.

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"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés", fueron parte de las palabras que la senadora escribió en su red social X, luego de que al atacante no estrechara la mano con el arquero Orlando Gill una vez finalizó el encuentro.

Ante esto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indicó que “los comentarios racistas y deshumanizantes contra Kylian Mbappé por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables, lamentablemente no aislados”.

Frente a esta situación, la entidad instó a los Estados y organizaciones deportivas para que prevengan “actos de racismo y discriminación” y a que garanticen “una rendición de cuentas independiente y efectiva”.

“Las redes sociales también deben prevenir y abordar la discriminación racial en sus plataformas”, concluyó en su mensaje la entidad.

Estos comentarios también fueron repudiados este martes por parte del Real Madrid, equipo en el que milita el delantero francés.

"Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo", indicó el club por medio de un comunicado.

"El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicados para siempre", sentenció el conjunto español en su mensaje.

Cabe destacar que el gobierno paraguayo también repudió las declaraciones de la legisladora Celeste Amarilla, tras asegurar que estas no representan los “valores y principios” que Paraguay como nación promueve.