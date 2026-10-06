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Martes, 06 de octubre de 2026
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Carles Puigdemont

Tribunal Supremo de España deja sin efecto la orden de detención contra el independentista catalán Carles Puigdemont y podrá regresar al país

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Carles Puigdemont, líder independista - Foto: EFE
Carles Puigdemont, líder independista - Foto: EFE
La decisión se conoció poco después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía aprobada hace dos años por el Parlamento español.

El Tribunal Supremo español anunció este martes haber dejado sin efecto la orden de detención contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont, quien ahora podrá regresar a España casi nueve años después de irse tras la fallida tentativa secesionista.

"El magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto en el que deja sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig", indicó el tribunal en un comunicado.

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La decisión se conoció poco después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía aprobada hace dos años por el Parlamento español, también al delito de malversación.

Inmediatamente después, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, celebró una noticia que afirmó que permite a Cataluña "mirar hacia adelante".

"Celebrar que con ello también ayudamos a la sociedad catalana, como ha venido demandando durante todo este tiempo", indicó en una rueda de prensa.

Puigdemont, por entonces presidente de esta región del noreste de España, se marchó a Bélgica pocos días después de que el Parlamento catalán declarara infructuosamente la independencia en octubre de 2017, con lo que evitó ser detenido, como sí lo fueron otros miembros de su gobierno.

Aunque la amnistía para los impulsores de la tentativa de secesión fue aprobada hace dos años, Puigdemont y otros dirigentes independentistas aún no habían podido beneficiarse de ella porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Por ello, recurrieron entonces ante el Tribunal Constitucional (TC), que este martes dio su visión favorable al primero de los recursos presentados.

Acto seguido, el juez del Tribunal Supremo a cargo de la causa de Puigdemont -quien a diferencia de otros líderes independentistas no fue juzgado ni encarcelado en España en ningún momento- decidió dejar "provisionalmente sin efecto" las órdenes de detención, "sin perjuicio de resolver después lo que resulte jurídicamente oportuno", de acuerdo con el auto.

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Así, Puigdemont tiene ya la puerta abierta a volver al país en el que, desde su marcha, solo estuvo unas horas durante un fugaz regreso en 2024.

La ley de amnistía, profundamente divisiva y muy criticada por la oposición de derecha, fue aprobada definitivamente por el Parlamento español en mayo de 2024.

La medida fue la moneda de cambio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno a finales de 2023, gracias al necesario apoyo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont.

El Supremo consideró, sin embargo, que la ley no era aplicable a los investigados por malversación y frenó hasta ahora el regreso de Puigdemont, uno de los grandes iconos de la crisis institucional desatada en España durante la escalada separatista.

En julio, la justicia europea avaló la polémica ley, que definió como un instrumento que "busca reducir las tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

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