NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Shakira

Shakira se convirtió en Gazelle en el video musical de ‘Zoo’ para la banda sonora de la película ‘Zootopia 2’

noviembre 13, 2025
Por: Diana Pérez
Shakira | Foto: AFP
Shakira | Foto: AFP
En julio de 2025, la intérprete de ‘Acróstico’ reveló que junto a Ed Sheeran serían los encargados de cantar el tema principal de la película.

 

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La cantante colombiana Shakira vuelve al universo de Zootopia al convertirse en Gazelle para el video musical de ‘Zoo’.

El nuevo tema musical hace parte del soundtrack de la película ‘Zootopia 2’ en la que la barranquillera otra vez le dará vida a la estrella pop de la película de Disney.

En el video, Shakira aparece con un traje púrpura brillante característico de su personaje y unos accesorios que hacen alusión a Gazelle.

En algunas escenas es ella bailando y cantando mientras muestran a varios de los personajes de la película como a los protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde.

En una parte del tema, la colombiana canta en español diciendo: “es una fiesta que sube como la espuma, yo por ti iría hasta la Luna de ida y vuelta”.

Tras esto se ve a la cantante recorres algunos escenarios que aparecen en la famosa cinta que se estrenará el 26 de noviembre.

o

El anuncio del lanzamiento de la canción se hizo durante el concierto de Shakira en Quito, Ecuador, en donde se puso en la pantalla gigante del escenario: “GAZELLE: Las gacelas ya no lloran World Tour”.

La canción fue escrita por Shakira, el británico Ed Sheeran y el estadounidense Blake Slatkin; además fue producida por Slatkin, Alex Castillo, Shakira y Sheeran.

En julio de 2025, la intérprete de ‘Acróstico’ reveló que junto al británico Ed Sheeran serían los encargados de cantar el tema principal de la película.

“Estoy preparada para ‘Zootopia 2’. ¿Y adivinen qué? ¡Gazelle está de regreso! Muy agradecida de haber trabajado con Ed Sheeran en la creación de esta nueva canción. ¡No puedo esperar por el estreno!”, escribió en sus historias de Instagram.

En mayo, el grande del entretenimiento Walt Disney Animation Studios lanzó el tráiler ‘Zootopía 2’ de la cinta ganadora del Oscar en 2016.

La secuela de la exitosa cinta animada que retrata la historia de la valiente conejita Judy Hopps quien se convierte en la primera de su especie en ocupar un cargo en el cuerpo policial, volverá a las salas de cine.

Ahora la segunda entrega, buscará contar lo nueva vida que tiene tanto Juyd Hopps como su amigo, Nick Wilde, quienes se preparan para enfrentarse a una nueva amenaza.

A la cinta regresan los personajes que conocemos de la cinta original y también llegan unos nuevos como Gary De’Snake, interpretado por Ke Huy Quan.

Temas relacionados:

Shakira

Canción de Shakira

Películas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
Hayda Veloz en On The Road
On the Road

Protagonista sudamericana de más de 200 minidramas revela sus secretos más íntimos y cómo su talento la convirtió en una estrella viral

Karol G | Foto: EFE
Karol G

Estos son los elevados precios de las prendas de la nueva colección de Karol G inspirada en su álbum ‘Tropicoqueta’

Foto referencia | Canva
Inteligencia Artificial

Revuelo en el mundo de la música: artista country hecho con IA se posiciona en la cima de listado Billboard

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pacho Santos y Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

"Las medias tintas se acabaron, si tienes relaciones con los narcos eres un narco": Francisco Santos sobre acusaciones de Trump contra Petro

Hayda Veloz en On The Road
On the Road

Protagonista sudamericana de más de 200 minidramas revela sus secretos más íntimos y cómo su talento la convirtió en una estrella viral

Daniel Noboa y Nicolás Maduro -EFE
Ecuador

Ecuador tachó de inaceptable que un “gobernante dictatorial” como Maduro y “vinculado al Cártel de los Soles” desacredite sus esfuerzos contra el narcotráfico

Así avanza la tormenta tropical Melissa - Foto: EFE
Tormenta tropical

Así se ve desde el espacio la tormenta Melissa que amenaza a Colombia y Venezuela

Régimen de Maduro

Venezuela-EE.UU., una crisis que navega entre petróleo y buques de guerra

Diego Maradona y Pelé en 2005 - Foto EFE
Rey Pelé

Reviven video de Pelé y Maradona jugando a no dejar caer el balón con pases de cabeza a propósito del día en que 'El Rey' cumpliría 85 años

Fernando Aristeguieta, DT interino de la Vinotinto / Salomón Rondón, futbolista venezolano - Fotos: EFE
Fernando Aristeguieta

"Sus días en la selección no han terminado": Aristeguieta, DT interino de la Vinotinto, explica por qué no tomó en cuenta a Salomón Rondón para los amistosos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre