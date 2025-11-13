Shakira se convirtió en Gazelle en el video musical de ‘Zoo’ para la banda sonora de la película ‘Zootopia 2’

La cantante colombiana Shakira vuelve al universo de Zootopia al convertirse en Gazelle para el video musical de ‘Zoo’.

El nuevo tema musical hace parte del soundtrack de la película ‘Zootopia 2’ en la que la barranquillera otra vez le dará vida a la estrella pop de la película de Disney.

En el video, Shakira aparece con un traje púrpura brillante característico de su personaje y unos accesorios que hacen alusión a Gazelle.

En algunas escenas es ella bailando y cantando mientras muestran a varios de los personajes de la película como a los protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde.

En una parte del tema, la colombiana canta en español diciendo: “es una fiesta que sube como la espuma, yo por ti iría hasta la Luna de ida y vuelta”.

Tras esto se ve a la cantante recorres algunos escenarios que aparecen en la famosa cinta que se estrenará el 26 de noviembre.

El anuncio del lanzamiento de la canción se hizo durante el concierto de Shakira en Quito, Ecuador, en donde se puso en la pantalla gigante del escenario: “GAZELLE: Las gacelas ya no lloran World Tour”.

La canción fue escrita por Shakira, el británico Ed Sheeran y el estadounidense Blake Slatkin; además fue producida por Slatkin, Alex Castillo, Shakira y Sheeran.

En julio de 2025, la intérprete de ‘Acróstico’ reveló que junto al británico Ed Sheeran serían los encargados de cantar el tema principal de la película.

“Estoy preparada para ‘Zootopia 2’. ¿Y adivinen qué? ¡Gazelle está de regreso! Muy agradecida de haber trabajado con Ed Sheeran en la creación de esta nueva canción. ¡No puedo esperar por el estreno!”, escribió en sus historias de Instagram.

En mayo, el grande del entretenimiento Walt Disney Animation Studios lanzó el tráiler ‘Zootopía 2’ de la cinta ganadora del Oscar en 2016.

La secuela de la exitosa cinta animada que retrata la historia de la valiente conejita Judy Hopps quien se convierte en la primera de su especie en ocupar un cargo en el cuerpo policial, volverá a las salas de cine.

Ahora la segunda entrega, buscará contar lo nueva vida que tiene tanto Juyd Hopps como su amigo, Nick Wilde, quienes se preparan para enfrentarse a una nueva amenaza.

A la cinta regresan los personajes que conocemos de la cinta original y también llegan unos nuevos como Gary De’Snake, interpretado por Ke Huy Quan.