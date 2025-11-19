NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Así se ve el rinoceronte blanco que nació en un zoológico de España: "Esperanza para esta especie en peligro de extinción"

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Rinoceronte blanco - AFP
Un video publicado en la cuenta de Instagram del zoológico se ve el momento exacto del nacimiento.

Una cría de rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum) nació en un zoológico de España, gracias a un programa de Europa destinado a la conservación de esta especie amenazada.

El hito tuvo lugar tras un embarazo de 491 días de la madre, Kwanza, que dio a luz a macho a principios de noviembre, informó el zoológico Bioparc Valencia.

Un video publicado en la cuenta de Instagram del zoológico se ve el momento exacto del nacimiento, así como la emoción de los cuidadores tras el éxito del parto.

"Un acontecimiento que representa la esperanza para esta especie en peligro de extinción por la atroz caza furtiva para cortar el codiciado cuerno. Y un éxito para todo el personal que durante 18 años está trabajando y aplicando todos los conocimientos científicos y su experiencia en el Programa Internacional de Conservación de esta especie en el que participa el parque de animales", comentó.

Es el primer nacimiento de un rinoceronte blanco del sur en el zoológico desde su apertura hace casi 18 años: "Estamos muy contentos porque probamos tanto la inseminación artificial como la reproducción natural, y finalmente lo conseguimos", dijo en el video la directora técnica de animales del zoológico, Loles Carbonell.

El exitoso parto de la especie fue posible gracias al Programa Europeo de Especies Amenazadas, que tiene como objetivo preservar especies amenazadas que se mantienen en zoológicos del continente.

El zoológico aseguró que especialistas en su cuidado solamente han accedido al espacio en el que está junto a la madre para aportar confort y comodidad, acopiando más paja y cualquier elemento necesario.

“Este nacimiento es muy importante para el programa internacional de conservación, ya que se trata de una especie altamente amenazada”, dijo Raúl Olmo, miembro del equipo de cuidado animal del zoológico.

El espécimen, de color oscuro y orejas puntiagudas, recibirá su nombre mediante votación pública a partir de una lista de opciones propuestas por los cuidadores.

Cabe mencionar que el rinoceronte blanco es una especie que se encuentra casi exclusivamente en el sur de África y, las hembras, tienden a dar a luz a una cría aproximadamente cada 3-4 años.

