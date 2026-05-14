Mientras Israel cuestiona a Lamine Yamal por portar la bandera de Palestina, Pedro Sánchez lo defiende

El presidente de España, Pedro Sánchez, salió en defensa del joven delantero español Lamine Yamal, quien durante la celebración por el título de LaLiga del Barcelona portó y ondeó una bandera de Palestina, un acto que fue calificado por Israel como incitación al “odio”.

Todo esto luego de que el conjunto ‘azulgrana' se consagrara campeón de LaLiga de España el pasado domingo, tras vencer al Real Madrid.

Frente a esta situación, Sánchez cuestionó al gobierno israelí: “Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es ‘incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia”.

Asimismo, el presidente español defendió a la joven promesa, afirmando que no ha ofendido a nadie, de quien señaló: “Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él”.

La respuesta de Pedro Sánchez se dio tan solo horas después del mensaje expuesto en la misma red social por parte del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, tras la celebración del joven atacante español con su club.

“Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre”, fue el duro pronunciamiento de Katz.

Además, el ministro israelí cuestionó al jugador de la selección de España: Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?”.

Yamal, quien ondeó la bandera de Palestina desde el bus en el que varios jugadores del Barcelona celebraron la consecución de LaLiga.

Acción ante la cual el ministro de Israel dijo que no callará y que “no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío”, y que espera que el conjunto ‘azulgrana’ “se desmarque de estas declaraciones”.

Cabe destacar que, frente a este tema, el técnico del conjunto catalán, Hansi Flick, tomó distancia, señalando que "son cosas que normalmente no me gustan".

"Le he dicho que si quiere hacerlo es decisión suya, ya es mayor de edad", añadió Flick, al ser preguntado por el gesto de su jugador.