"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Dos casos de mujeres que dieron a luz en prisión han generado críticas internacionales contra el régimen de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez.

Scarlet Ortiz y Maikelis Borges fueron detenidas estando embarazadas y tuvieron a sus bebés en los centros de tortura, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Scarlet Ortiz y su esposo José Manuel García Sabino, exconcejal, fueron detenidos en febrero de 2025 acusados de presunta estafa.

Tres meses después de su detención, el cuerpo sin vida de José Manuel García Sabino fue hallado en los calabozos donde estaba recluido.

El certificado de defunción señalaba ahorcamiento como causa de muerte, aunque el padre del fallecido ha denunciado que los hematomas en el rostro de su hijo evidenciarían tortura. La muerte ocurrió sin que García Sabino pudiera conocer a su hija recién nacida.

Por su parte, Maikelis Borges, de 26 años, fue detenida cuando tenía dos meses de embarazo y permaneció en prisión durante un año.

El 19 de febrero fue trasladada a prisión domiciliaria, sin obtener libertad plena. Borges dio a luz durante su reclusión en condiciones precarias.

La familia de Borges enfrenta persecución política, según las denuncias. Sus hermanas de 16 y 19 años respectivamente, también han sido señaladas como prisioneras políticas, configurando un caso de persecución familiar.

Entretanto, Ambar Castillo vive una tragedia familiar sin precedentes en Venezuela: sus dos hijas, Samantha de 16 años y Aranza de 19, permanecen detenidas como prisioneras políticas, mientras su nuera Maikelis Borges dio a luz a su nieto en prisión.

En entrevista con La Noche de NTN24, Castillo reveló que Maikelis, quien logró pasar a casa por cárcel, se encuentra recibiendo "atención psicológica en línea, ya que está aterrada de salir de la casa".

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La situación familiar se agrava porque el padre de las jóvenes detenidas también está siendo perseguido políticamente y no puede estar presente.

"Es una persecución sistemática que nos han aplicado a toda mi familia", explicó Castillo, quien además menciona que su hermano y primo también están afectados.

El impacto emocional ha sido devastador para toda la familia. Castillo describió sus días como "muy duros, muy difíciles, difícil de asimilar tanta cosa, tanta información, pendiente de cada caso de mi familia". Su padre, de casi 80 años, "llora todos los días" diciendo "no me quiero morir sin ver a mi nieta".

"Es noches enteras arrodilladas pidiéndole a Dios que todo esto termine, que se cumpla todo lo que han prometido", relató Castillo sobre su rutina diaria, marcada por la incertidumbre y el dolor de tener a sus hijas menores de edad detenidas, acusadas de terrorismo.

"No vamos a callar, vamos a denunciar lo que tengamos que denunciar, porque aquí se están violando todos los derechos, no solamente de mis hijas, sino de todos, de todos los presos políticos", puntualizó.