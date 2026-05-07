Shakira vuelve al Mundial: así suena “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026

La cantante colombiana Shakira anunció oficialmente este jueves que su nueva composición, “Dai Dai”, será la canción oficial del Mundial de fútbol 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

VEA TAMBIÉN Estafa con el nombre de Yeison Jiménez: alertan por falsa tienda que engaña a sus seguidores o

El estreno completo del tema está previsto para el próximo 14 de mayo, de acuerdo con fuentes oficiales.

El anunció llegó a través de un breve video publicado en las redes sociales de la artista, donde aparece en el emblemático estadio Maracaná, escenario elegido para presentar un adelanto de la producción musical.

En las imágenes, Shakira luce una camiseta amarilla y un short corto azul, en referencia de un vestuario deportivo, mientras comparte escena con un grupo de bailarines y varios balones de fútbol.

La artista inicia el recorrido ingresando a la gramilla del estadio con el balón “Trionda”, que será utilizado oficialmente en la Copa del Mundo de 2026.

El videoclip, de un minuto y siete segundos de duración, muestra una coreografía vibrante acompañada de ritmos caribeños y frases en inglés, con el repetitivo coro “oe, oe, oe”, evocando el ambiente festivo y multicultural que caracteriza el torneo mundialista.

Los bailarines aparecen vestidos con camisetas alusivas a selecciones como Colombia, Estados Unidos y Argentina.

VEA TAMBIÉN La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, causa preocupación en redes tras publicar nuevas fotografías o

La escenografía incluye balones históricos utilizados en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en un guiño a la trayectoria de Shakira en las citas orbitales del fútbol.

De esta manera, la colombiana deja huella con antiguas composiciones como “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014. El video promocional concluye con una frase que resume la expectativa global por la Copa del Mundo: “We Are Ready”, que se traduce a “Estamos listos”.