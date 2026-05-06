Varios medios de comunicación especializados en deporte han dado a conocer que un jugador de la selección de Argentina no podrá jugar los dos primeros partidos del Mundial tras ser sancionado por comportamiento discriminatorio.

Se trata del extremo Gianluca Prestianni, quien hace varias semanas, en partido de la UEFA Champions League, confrontó al brasileño Vinícius Júnior.

El lamentable gesto Prestianni ocurrido en competición de la UEFA escaló a la FIFA. Por ende, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ratificó que la suspensión de seis partidos tiene efecto a nivel mundial.

Tres partidos son de cumplimiento inmediato, lo que abarca los primeros dos juegos de Argentina en la Copa Mundial 2026.

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En ese sentido, si Prestianni es convocado por Lionel Scaloni, no podrá jugar contra Argelia el 16 de junio y contra Austria el 22 de junio.

Prestianni fue acusado de insultar Vinícius Júnior, aunque posteriormente, el jugador negó las acusaciones de racismo y alegó que fue un malentendido.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 y finalizará el 19 de julio.

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El torneo más importante a nivel de selecciones es organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

El partido inaugural de dicha competición se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.