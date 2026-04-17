Se acerca el último baile de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid; la Copa del Rey podría ser su último título con el equipo que lo vio crecer

Este sábado 18 de abril se llevará a cabo la gran final de la Copa del Rey, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, un encuentro que comienza a marcar el final de la historia de Antoine Griezmann con el conjunto ‘colchonero’, el cual podría sellar con un título de proclamarse campeón.

Esto teniendo en cuenta que el delantero francés, una vez finalice la temporada, emprenderá un nuevo reto en la carrera deportiva con el Orlando City de la MLS de los Estados Unidos.

Un partido lleno de emociones para Griezmann, teniendo en cuenta que se juega un título con la escuadra rojiblanca con la que consolidó su carrera, ante La Real, equipo con el que debutó como futbolista profesional.

“Emocional, estoy intentando poner esa parte de la emoción un poco de lado, para llegar fresco mentalmente al partido que va a ser muy especial, un partido que va a ser complicado”, dijo el atacante francés en declaraciones al Meridiano TV de Venezuela.

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Griezmann no olvida sus inicios con la Real Sociedad, escuadra que le dio la oportunidad de dar un salto al futbol profesional en el año 2009.

“Tengo esta profesión gracias a ellos porque me abrieron las puertas, ellos me acogieron, me intentaron ayudar e hicieron todo lo posible para que pueda ser un jugador profesional y la verdad que les debo todo”, indicó el delantero al medio mencionado.

En cuanto al significado del Atlético de Madrid, escuadra en la que logró consolidarse y su proceso con el técnico Diego ‘Cholo’ Simeone, señaló: “Son muchísimo, son los que me ayudaron a estar en mi nivel top, disfrutando de los mejores partidos que un niño puede soñar, que sea Mundial o Champions. Ahora estoy aquí para jugar una final y eso en gran parte es gracias al Atleti y al Cholo”.

¿A qué hora será el encuentro?

El juego entre el conjunto ‘colchonero’ y la Real Sociedad se disputará este sábado 18 de abril, en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, a partir de las 2:00 p.m. hora Colombia.

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Los rojiblancos buscarán su trofeo número 11 en esta competencia, mientras que La Real saldrá al césped con la ilusión de levantar su cuarto título en la historia de este torneo.

Cabe destacar que esta será la segunda vez que estos dos equipos se enfrenten en la gran final de la Copa del Rey de la temporada 1986-1987, la cual se definió desde el punto blanco del penal, tras el 2 a 2 del tiempo reglamentario. En aquel entonces la Real Sociedad se proclamó campeón, tras vencer desde los doce pasos 4 a 2 a los ‘Colchoneros’.