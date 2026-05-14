Congresista Carlos Giménez confirma que presiona al Gobierno Trump por "elecciones libres y democráticas en Venezuela" y rechaza que el país sea manejado por una "dictadora interina"

El congresista republicano Carlos Giménez intensificó su postura frente a la crisis venezolana al calificar a Delcy Rodríguez como "dictadora interina" y confirmar que ejerce presión directa sobre el presidente Donald Trump para establecer un calendario electoral en Venezuela.

Las declaraciones fueron realizadas en entrevista exclusiva con NTN24, donde además abordó la situación política en Colombia y Cuba.

"Yo siempre he dicho que tenemos que tomar el próximo paso para tener elecciones libres y democráticas en Venezuela. Yo creo que lo que tenemos hoy es una dictadora interina porque es parte del régimen de Maduro", afirmó Giménez durante la conversación con la periodista Natalia Cabrera en Washington.

El parlamentario expresó su desacuerdo parcial con la estrategia actual de Estados Unidos hacia Venezuela y señaló que busca "acelerar el proceso del cambio" que merece el pueblo venezolano.

El congresista reveló que mantiene comunicación constante con la líder opositora venezolana María Corina Machado para coordinar estrategias que aceleren la transición democrática.

"Estoy tratando de presionar más para acelerar el proceso del cambio en Venezuela. Eso es lo que merece el pueblo venezolano", declaró.

Además, confirmó que utiliza diversos medios de comunicación y canales con dirigentes de la administración Trump para promover su postura sobre la liberación de presos políticos y la convocatoria a elecciones.

Respecto al régimen cubano, Giménez expresó confianza en que la presión estadounidense dará resultados.

"El régimen cubano, lo que ellos desean es sobrevivir y sobrevivir a esta administración, pero yo no creo que eso lo van a lograr", aseguró y además destacó que la intensificación de sanciones económicas, acciones en el frente militar y la reciente visita de la CIA a la isla forman parte de una estrategia integral.

"La presión va a seguir. El pueblo está sufriendo. La única razón que está sufriendo el pueblo es por el régimen", enfatizó.

En cuanto a Colombia, el congresista manifestó preocupación por la integridad del proceso electoral, considerando las amenazas contra candidatos de oposición.

"Yo tenía mucho miedo de que en qué manera van a tener elecciones libres el pueblo colombiano, que ellos también merecen unas elecciones libres", expresó el legislador, quien anticipó una segunda vuelta electoral y manifestó esperanza en un "cambio de rumbo" en el país.

El parlamentario criticó al presidente Gustavo Petro, señalando que, aunque fue elegido democráticamente, "muchas de estas personas utilizan la democracia en contra de la democracia".

Sin embargo, confió en que las instituciones colombianas sean "suficientemente fuertes para garantizar una elección válida" que permita al pueblo determinar libremente a su próximo mandatario.