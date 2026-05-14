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Transición democrática

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, hizo un llamado a Estados Unidos a acelerar la transición en Venezuela.

El exgobernador del Zulia y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, generó controversia al afirmar que convocar elecciones presidenciales en Venezuela no debe ser la prioridad inmediata, a pesar de que diversos sectores y la comunidad internacional solicitan un cronograma electoral claro para el país tras la captura de Nicolás Maduro y el control de Estados Unidos.

Rosales sostuvo que actualmente “no existen condiciones ni instituciones” que garanticen un proceso electoral transparente. En declaraciones públicas, el político venezolano cuestionó: "¿Con cuál CNE?" en referencia al Consejo Nacional Electoral que, según él, debe ser reformado antes de cualquier convocatoria a votaciones. Esta postura resulta contradictoria considerando que su partido participó en las elecciones legislativas de 2025, evento que la oposición mayoritaria decidió no respaldar.

El periodista Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, cuestionó la postura de Rosales: "¿Quién está hablando de elecciones ya? No, aquí lo que se quiere, no es que lo quiera una dirigencia política determinada, es el país que lo necesita, que lo exige, que le urge, es un calendario electoral donde esté establecida una reinstitucionalización para una elección limpia, transparente y justa".

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“Lo que está diciendo Rosales es una tergiversación del mensaje original”, indicó. “Esa gente al final no representa al pueblo venezolano”, agregó.

Hernández señaló que la posición de Rosales podría responder a una estrategia de desgaste del liderazgo de María Corina Machado. "Si las elecciones son en el 2030, bueno, ellos apostarán a que no llegue María Corina Machado con el liderazgo y el respaldo popular que tiene hoy", afirmó.

Por otra parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró desde China que en Venezuela "han pasado cuatro meses, así que creo que hemos logrado un proceso constante de mejora". Rubio destacó que el dinero del petróleo venezolano ahora va a una cuenta bancaria en Nueva York, auditada por KPMG, y se utiliza para pagar salarios de maestros, bomberos, policías y profesores. Sin embargo, reconoció que "en última instancia, a medida que avancemos en este proceso, tendremos que llegar a una etapa de transición en la que se normalizará el gobierno".

Hernández advirtió que los venezolanos tenían dos expectativas tras el 3 de enero: una mejora política hacia la democracia y una mejora económica inmediata. "A casi cinco meses del 3 de enero, los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni sus expectativas de mejora de vida", explicó el periodista, advirtiendo que esto podría generar movilizaciones sociales.

“No pueden ir tan lento”, sugirió.

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Sobre María Corina Machado, Alejandro Hernández, aseguró que “es evidente que si llega a Venezuela, llega la persona que pudiera ordenar y encauzar todas estas actividades y todas estas iniciativas y todo este deseo de cambio que al final es la figura por la que la gente votó”

Con respecto a su regreso a Venezuela, señaló que “su llegada a Venezuela es importante y va a ser un movimiento de tablero fundamental en función de la lucha, de materializar las medidas democráticas que el país requiere”.

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