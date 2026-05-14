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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Cuba

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Este encuentro se da en medio de la máxima presión que el Gobierno de Donald Trump ejerce sobre la dictadura y mientras drones y aeronaves de inteligencia realizan sobrevuelos por la isla.

Una delegación de Estados Unidos, liderada por el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con funcionarios del Ministerio del Interior del régimen cubano.

"A partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita", precisó la dictadura en el comunicado.

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Las autoridades cubanas señalaron que el encuentro tuvo lugar "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales", mientras ambos países mantienen conversaciones "como parte de los esfuerzos" para resolver sus diferencias.

Este encuentro se da en medio de la máxima presión que el Gobierno de Donald Trump ejerce sobre la dictadura y mientras drones y aeronaves de inteligencia de Estados Unidos realizan sobrevuelos por la isla.

Horas después de que la delegación llegara a la capital cubana, el régimen se pronunció:

"A partir de la solicitud presentada por el gobierno de EE.UU. de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita".

El miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos, insistió en que su oferta de ayuda humanitaria para Cuba sigue en pie.

Según el organismo del Gobierno Trump, está en manos de la dictadura cubana aceptar el ofrecimiento, mencionando que su pueblo lo necesita de manera urgente.

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"El Departamento de Estado está reafirmando públicamente la generosa oferta de Estados Unidos para proporcionar asistencia humanitaria directa adicional al pueblo cubano", señaló.

Y agregó que "el régimen cubano debe decidir si acepta nuestra oferta o niega ayuda que salva vidas al pueblo cubano, que la necesita desesperadamente".

Sin embargo, el Gobierno del republicano ha sido tajante y ha hecho guiños a un eventual operativo similar al que derivó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

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