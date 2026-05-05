Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes durante una rueda de prensa realizada desde la Casa Blanca que la política del Gobierno de Donald Trump sobre considerar a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado".

Una periodista recordó la recompensa de 25 millones de dólares que ofrece Washington por Cabello, acusado de tráfico de drogas y narcoterrorismo, y le preguntó a Rubio si dicha solicitud de la justicia de Estados Unidos estaba "en espera" o si se han mantenido conversaciones con Delcy Rodríguez para entregar a Cabello.

"No tengo actualizaciones sobre eso, en la página es lo que es y es lo que dice, y esa política no ha cambiado, pero chicos seamos maduros aquí, no voy a decirles lo que hablamos con los líderes de los países", respondió Rubio.

Cabe resaltar que, tanto la periodista como el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, se referían a un afiche publicado por el Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el que se ofrece la millonaria recompensa por información que dé con la captura de Cabello.

"La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado, cuando cambie te lo haremos saber", reiteró Rubio acerca de la posición de la justicia de Estados Unidos en contra de las presuntas actividades narcoterroristas del régimen de Venezuela.

Un afiche similar al de Cabello, pero de Nicolás Maduro, fue actualizado por la DEA luego de su captura el pasado 3 de enero. Por el dictador venezolano se ofrecían 50 millones de dólares, el doble que por Cabello.

En una publicación de la cuenta oficial de la DEA en X en enero se vio el afiche de Maduro igual que en anteriores oportunidades, pero esta vez con la palabra "CAPTURED" (Capturado) tachando notoriamente su rostro, resaltando los cargos que Maduro no aceptó en un tribunal en Manhattan.

Vladimir Padrino López, de igual manera, está incluido en los afiches que difundió Washington desde el año pasado. El exministro de defensa del régimen de Venezuela es también vinculado al narcotráfico y por él se ofrecen actualmente 15 millones de dólares.

VEA TAMBIÉN La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura o

Estados Unidos está implementando un plan de tres fases en Venezuela desde la extracción de Maduro y Cilia Flores en Caracas con el objetivo de lograr una transición a la democracia que, se espera, sea comandada por la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.