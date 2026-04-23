Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

El programa La Noche de NTN24 hace una comparación clara de los métodos, de las estrategias entre lo que es un estado legítimo, respetuoso de las leyes del derecho internacional y un régimen terrorista que viola todos los derechos, que no respeta a los civiles, que arrasa con violencia, que viola principios fundamentales en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Por un lado, Estados Unidos, siguiendo la gestión de la administración Trump, ha implementado bloqueos marítimos como parte de las sanciones internacionales contra Irán, con el objetivo de evitar que el régimen iraní continúe su desarrollo armamentístico, especialmente en el enriquecimiento de uranio y misiles.

En contraste, el accionar iraní, a menudo asociado con comportamientos extremistas, muestra una preocupante falta de protocolo y profesionalismo. Incidentes recientes reportan abordajes inmediatos y violentos, sin previo aviso, a cargueros civiles en el golfo Pérsico, lo que resulta en un ambiente de terror en la comunidad marítima.

Al respecto, Constantino De Miguel, periodista internacional y analista geopolítico, advierte sobre la gravedad de esta "guerra asimétrica" que amenaza el tráfico comercial mundial.

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Según explicó De Miguel, mientras la Guardia Revolucionaria iraní utiliza "lanchas al estilo somalí" para atacar cargueros, Estados Unidos ejecuta abordajes preventivos mediante helicópteros, trasladando los buques a aguas internacionales para decomisar petróleo iraní.

"Es un juego de ajedrez muy peligroso el que se está jugando allí en ese estrecho de Ormuz porque digamos que es un bloqueo sobre otro bloqueo", señaló.

Respecto a la capacidad nuclear iraní, De Miguel reveló datos alarmantes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica: "Irán enriqueció el uranio al 60%, dispone de 440 kilos". El analista advirtió que expertos internacionales estiman que el desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán "es cuestión de semanas", aunque aclaró que una bomba atómica completa requeriría más tiempo.

Entretanto, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha lanzado una sentencia que estremece a la comunidad internacional: Irán tendría la capacidad de fabricar diez bombas nucleares en tan solo dos semanas.

"El material está ahí, no fue movido. y está muy cerca de ser de grado militar, en un par de semanas se puede llegar al 90% de enriquecimiento, por lo tanto, es un peligro de proliferación (...) implica que tiene un elemento importantísimo para un arma nuclear, para varias, para más de 10”, indica.

Con más de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, la dictadura teocrática está a solo un paso del temido 90%.

Aunque enterrado bajo los escombros de las plantas de Fordow y Natanz, sigue siendo accesible. Los cilindros están ahí, el ataque de la operación Martillo de Medianoche fue quirúrgico, pero el daño estructural no impidió que el régimen conservara su tesoro más preciado.

Por su parte, Darío Jinchuk físico nuclear y consultor en energía atómica, aclaró el alcance real de esta advertencia.

"Lo que Grossi dijo es que Irán está a semanas de poder tener el material con el cual se podría fabricar una bomba. Tener la materia prima, Pero de ahí a construir una bomba, hay tiempo".

Jinchuk explicó que enriquecer uranio del 60 al 90 por ciento tomaría aproximadamente dos semanas, pero construir un arma operativa requeriría procesos adicionales que podrían extenderse al menos un mes más.