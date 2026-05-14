"Lo único que funciona en Cuba son las fuerzas del orden para reprimir": activista sobre crisis en la isla

Cuba sufrió un apagón masivo este jueves y La Habana fue escenario de cacerolazos de protesta la pasada noche, tras el anuncio del régimen de que sus reservas de combustible "se agotaron" debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Ante la asfixia del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, las reservas de combustible de Cuba ya "se agotaron", precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

De acuerdo con la activista cubana Carolina Barrero Ferrer, directora ejecutiva de la ONG Ciudadanía y Libertad, Cuba atraviesa una crisis humanitaria que se ha profundizado desde la pandemia de COVID-19.

"Ya estamos en una crisis humanitaria. Venimos en esta crisis humanitaria no desde enero de este año, sino desde hace años", afirmó Barrero.

La activista explicó que tras el llamado "ordenamiento" económico del régimen, Cuba entró "en picada, en caída libre, y no se ha recuperado desde entonces".

VEA TAMBIÉN Experto analiza qué representan las alusiones de EE. UU. al operativo contra Maduro respecto a una posible intervención en Cuba o

“En Cuba no tenemos combustible para una ambulancia, lo único que funciona en cuba son las fuerzas del orden para reprimir”, puntualizó.

La organización Prisoner Defenders presentó un informe que documenta 1.200 presos políticos en Cuba, estableciendo un nuevo récord. Solo en el último mes se registraron 23 detenidos, incluyendo menores de edad, deportistas y artistas independientes.

"Han aumentado las torturas, las amenazas de muerte, y las agresiones sexuales dentro de los penales", denunció Barrero, quien advirtió que estas cifras representan únicamente los casos documentados.

Las protestas masivas del día anterior fueron descritas como las más grandes desde el 11 de julio, extendiéndose por múltiples poblaciones de La Habana como Marianao y San Miguel del Padrón. Los manifestantes adoptaron una nueva táctica de protesta mediante la quema de basura y muebles creando hogueras en las calles.

"La ciudad de La Habana parecía que ardiera", describió Barrero, comparando las imágenes con barricadas donde "todo el barrio parecía arder".