Barranquilla y su apuesta al automovilismo: la ciudad colombiana adelanta gestiones para albergar circuito de la IndyCar

El anhelo de revivir el automovilismo en Colombia cada vez es más latente ante el ferviente interés de la ciudad de Barranquilla, la cual, dentro de sus deseos de ser sede de grandes competencias deportivas, se ha propuesto hacer lo necesario para algún día acoger la Fórmula 1, uno de sus objetivos a largo plazo.

Por ahora y como primer paso, se ha conocido que la capital del Atlántico, bajo la administración del alcalde Alejandro Char, se encuentra adelantando las gestiones necesarias para ser sede de un Gran Premio de la IndyCar en un futuro no muy lejano.

Así lo dio a conocer Char en diálogo con el medio El Heraldo; el mandatario local manifestó que espera muy pronto entregar estas noticias tanto a los barranquilleros como a los colombianos en general.

“Vamos por un buen camino; se viene trabajando de la mano con las personas que organizan el tema. La realidad es que la ciudad está a punto de organizar un Gran Premio de IndyCar”, expresó Alejandro Char.

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“Y el sueño nuestro es que el próximo año, el 2027, se pueda realizar una de esas válidas acá”, agregó.

Aunque dejó claro que están en revisión varios detalles, se espera en los próximos días tener avances acerca de las especificaciones.

“Se están revisando varios detalles, pero tenemos muchas esperanzas en eso. Vamos por buen camino, vamos avanzando”, dijo Char.

En cuanto a los espacios de la ciudad en los que se adelantaría el desarrollo de un Gran Premio de Fórmula Uno, señaló que: “Son rutas urbanas. El Malecón sería el eje central. En esos detalles también estamos trabajando; tendremos definidos esos puntos más concretos en las próximas semanas”.

Asimismo, indicó que para cumplir con todas las necesidades que una competencia como esta exige es necesario “hacer ciertas inversiones”.

El alcalde Alejandro Char dejó claro que el tener la posibilidad de albergar la IndyCar alimenta mucho más el anhelo de algún día ser sede de un Gran Premio de la Fórmula 1, eventos deportivos con los cuales considera que pueden seguir potencializando el nombre de Colombia y de la ciudad a nivel internacional.

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“Ya tenemos karts, estamos trabajando por la IndyCar, estamos trabajando por la Fórmula Uno. Y otras cosas. Somos capital del deporte en Colombia. Tenemos este año, por primera vez en el país, la final única de la Copa Sudamericana”, sentenció.

¿Qué es la IndyCar?

Es una carrera de automovilismo que se caracteriza por su alta competitividad, la cual se corre en circuitos callejeros y en óvalos, donde los corredores alcanzan velocidades de hasta 400 kilómetros por hora.

Cabe resaltar que Colombia históricamente ha tenido una relación estrecha con este deporte, en el cual tuvo como representante a Juan Pablo Montoya, quien brilló en la Fórmula 1, CART y las 500 millas de Indianápolis.