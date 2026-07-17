Gobierno de las Islas Malvinas pide a la FIFA sancionar a Argentina tras pancarta ondeada luego del partido ante Inglaterra en el Mundial

El Gobierno de las Islas Malvinas emitió un comunicado oficial expresando su rechazo a la pancarta exhibida por jugadores de la selección argentina tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, calificando el acto como una politización innecesaria del deporte.

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"El Gobierno de las Islas Malvinas está decepcionado —aunque lamentablemente no sorprendido— de que el equipo de fútbol argentino haya decidido empañar el resultado de la semifinal de la Copa del Mundo de fútbol", señala el comunicado oficial. Las autoridades destacaron que el partido "en ningún caso involucraba a las Islas Malvinas".

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El documento hace referencia al trauma histórico que persiste en la población local desde lo que denominaron como “invasión” de 1982, cuando Argentina ocupó militarmente el archipiélago. "Los habitantes de las Islas fueron víctimas de una invasión agresiva en 1982, la cual dejó a muchos traumatizados. Por lo tanto, la pancarta exhibida por Argentina anoche fue particularmente insensible para muchas personas en las Malvinas", sostiene el texto.

Las autoridades malvinenses reiteraron su postura histórica respecto a mantener la política fuera del deporte. "La política declarada del Gobierno de las Islas Malvinas es que no deseamos ver que la política se introduzca en el deporte. Tampoco deseamos que las Islas y su gente sean utilizadas como un balón político en cada conversación sobre Inglaterra y Argentina", expresaron.

El Gobierno de las Islas manifestó su agradecimiento al Reino Unido por su respaldo inmediato. "Agradecemos la declaración de apoyo del Gobierno del Reino Unido de esta mañana", indica el comunicado.

Citando al Secretario de Negocios británico Peter Kyle, el documento recordó que "la Copa del Mundo tiene como uno de sus principios centrales que la política está separada del fútbol". En ese sentido, las autoridades malvinenses solicitaron formalmente que la FIFA aplique sus propias normas.

"Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione todo comportamiento de esta naturaleza de acuerdo con sus propias reglas", concluye el comunicado oficial.

La controversia se en medio de la tensión diplomática histórica entre Argentina y Reino Unido respecto a la soberanía del archipiélago, conocido como Malvinas por Argentina y Falklands por el Reino Unido. El incidente podría derivar en sanciones deportivas por parte de la FIFA, que prohíbe explícitamente manifestaciones políticas en eventos futbolísticos.