"Diosdado Cabello se va a entregar a la justicia": las revelaciones que hace un ex oficial de inteligencia naval de Estados Unidos

Jesús Romero, ex oficial de inteligencia naval de Estados Unidos, afirmó mediante un video divulgado en redes sociales que Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, se va a entregar a la justicia norteamericana.

"Vamos a estar hablando en mi plataforma de Inteligencia y Poder sobre la entrega a la justicia norteamericana de Diosdado Cabello", afirmó.

Romero afirmó que conoce las “razones exactas” que explican por qué Diosdado Cabello “se va a entregar”.

Este tema fue analizado en el programa Club de Prensa de NTN24 este viernes 10 de julio.

Fernando Vaccotti, experto en temas de seguridad, afirmó que Cabello ha tenido tiempo suficiente desde el 3 de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro para “preparar su retirada”.

“Al no poder huir de Venezuela, ha tenido que comenzar negociaciones que venían desde antes de la caída de Maduro”, mencionó Vaccotti en Club de Prensa.

Estados Unidos, cabe recordar, ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por Diosdado Cabello.