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Jueves, 16 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella solicitó a la Procuraduría revisar procesos de contratación de la Unidad Nacional de Protección por más de $78.000 millones

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Asimismo, aseguró que la seguridad del jefe de Estado y de su equipo de trabajo depende de estos contratos.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, presentar una solicitud formal ante el procurador general, Gregorio Eljach, para que el Ministerio Público ejerza una vigilancia rigurosa sobre algunos procesos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al argumentar que está en riesgo la seguridad del Gobierno entrante y el manejo de los recursos.

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Esta orden se dio principalmente por el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, con un presupuesto de más de $78.000 millones, que está centrado en contratar el servicio de escoltas para la protección del presidente de la República y de los integrantes del nuevo Gobierno.

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Según el comunicado emitido por el presidente electo, la adjudicación del contrato está prevista antes del cambio de gobierno; es decir, esto impediría a la administración entrante revisar los perfiles, la experiencia y las capacidades de quienes estarían a cargo de la seguridad del jefe de Estado y de su equipo de trabajo.

Debido a esto, De La Espriella solicitó a la Procuraduría evaluar de manera urgente la suspensión preventiva del proceso.

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Adicionalmente, el presidente electo solicitó revisar el proceso para la adquisición de 188 botes y 264 motores fuera de borda destinados a 29 municipios de nueve departamentos, con el fin de verificar aspectos relacionados con la planeación, las especificaciones técnicas y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Finalmente, solicitó ejercer vigilancia sobre seis procesos de contratación iniciados en julio para la compra de bienes dirigidos a medidas colectivas de protección para resguardos indígenas.

Abelardo de la Espriella afirmó que es necesario determinar si las contrataciones estaban debidamente justificadas y verificar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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