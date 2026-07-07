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Abelardo de la Espriella

Petro respondió al llamado que De La Espriella le hizo a las Fuerzas Armadas: "Hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, soy comandante supremo de las Fuerzas Militares"

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro Urrego - EFE
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro Urrego - EFE
Sumado a ello, aseguró que “Abelardo es el que ya despedazó la Constitución”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió al llamado que su sucesor, Abelardo De La Espriella, les hizo a las Fuerzas Armadas tras anunciar la suspensión del empalme con el Gobierno.

Abelardo De La Espriella, cabe recordar, se pronunció por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales para explicar las razones de esta decisión.

o

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, afirmó el presidente electo.

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Asimismo, por medio de este pronunciamiento, aseguró que Gustavo Petro es un “golpista” y advirtió a las Fuerzas Armadas sobre cualquier intento de no respetar la Constitución.

"Como presidente electo le pido a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia", dijo.

Del mismo modo, señaló que hay que "cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información" y reiteró que, por ningún motivo, podían estar sentados en la misma mesa con una banda de “golpistas y corruptos”, refiriéndose a Gustavo Petro e Iván Cepeda.

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Petro, luego de estas declaraciones, respondió por medio de su cuenta de X a Abelardo De La Espriella y aseguró que el presidente electo “despedazó la Constitución”.

“Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la Constitución. Primero, porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución.

Y, peor aún, porque Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente”, aseguró.

Finalmente, afirmó que no ha dado órdenes a las Fuerzas Militares en contra de la Constitución y que el pueblo colombiano grita independencia nacional el 20 de julio.

“Jamás he dado orden a las Fuerzas Militares contra la Constitución. No he hecho que maten población civil, como los 6.402 jóvenes asesinados. Jamás ordené que un Esmad matara a 67 jóvenes solo porque protestaban. Hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, soy comandante supremo de las Fuerzas Militares. Este 20 de julio el pueblo festeja a sus Fuerzas Armadas y grita independencia nacional”, aseguró.

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