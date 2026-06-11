Netanyahu asegura que el acuerdo entre EE. UU. y régimen de Irán incluye el retiro de cualquier material nuclear enriquecido de Teherán

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que Donald Trump había prometido que cualquier acuerdo entre Irán y Estados Unidos incluiría el compromiso de retirar el material nuclear enriquecido de Teherán.

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“El primer ministro expresó su gratitud por el compromiso del presidente Trump de que el acuerdo final, tras las negociaciones, incluirá la eliminación del uranio enriquecido, el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región”, declaró en el diario X, tras una reunión entre ambos mandatarios.

La declaración se da luego de que el presidente Donald Trump confirmara lo que definió como un “gran acuerdo” para el fin de la guerra en Irán.

“Acabamos de lograr un gran acuerdo para el fin de la guerra con Irán, y vamos a proceder a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días. Probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa y es algo fantástico”, afirmó.

De acuerdo con Trump, el régimen de Irán no “tendrá un arma nuclear”. “Han acordado eso. No solo no tendrán, sino que no comprarán, desarrollarán de ninguna manera, forma o tipo, un arma nuclear”, sostuvo.

“Han recibido una paliza como muy pocos podrían soportar y ellos quieren cerrar el trato mucho más que yo”, precisó.

Horas antes, el mandatario había anunciado la cancelación de unos ataques pactados para este jueves en la noche.

"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

Además, mencionó que "las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas".