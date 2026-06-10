En medio del conflicto en Medio Oriente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se presentará a la reelección en los comicios legislativos de octubre en Israel

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, se presentará a la reelección en los comicios legislativos de octubre en Israel.

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Así lo anunció este miércoles su partido, pese a los cuestionamientos sobre su futuro político hechos por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

Netanyahu, de 76 años "se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, las ganará", declaró la formación oficialista Likud vía Telegram.

El anuncio se produce mientras Israel sigue en pleno confñlico, con varios frentes abiertos en Oriente Medio.

El experimentado político ostenta el récord de ser el mandatario que más tiempo ha estado al frente de Israel (más de 18 años desde 1996).

Tras su retorno a finales de 2022, el apodado 'Bibi' gobierna gracias al apoyo de una coalición con formaciones de derecha.

Esta coalición cuenta con 60 escaños de los 120 que tiene la Knéset, parlamento unicameral y el máximo órgano legislativo del Estado de Israel.

Netanyahu ha asumido el cargo de primer ministro de Israel en tres periodos distintos a lo largo de su carrera política, pero ha sido reelegido un total de seis veces.

Sus tres etapas principales en el poder son: 1996 - 1999, que comprende su primer mandato tras ganar las elecciones directas.

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Asimismo, el período 2009 - 2021: Su etapa más larga y continua, formando múltiples gobiernos de coalición.

2022 - Presente: Asumió el cargo nuevamente en diciembre de 2022 y se mantiene al frente del gobierno.