María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron galardonados con Premio de Convivencia en España

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, así como el presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, fueron galardonados este lunes con el XXXIV Premio de Convivencia, el cual fue otorgado por la Fundación Profesor Manuel Broseta de España.

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De acuerdo con el movimiento político Vente Venezuela, el acto fue celebrado en el Senado español, aunque sin asistencia de Machado a la ceremonia, donde su mensaje de agradecimiento fue leído por el secretario político de Vente España, Tomás Arias.

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En su discurso, la también Nobel de Paz agradeció por dicho reconocimiento entregado por su lucha por la democracia venezolana. Además, destacó el significado que representa la figura del profesor Manuel Broseta.

“Deseo, ante todo, agradecer a todas y cada una de las personas que están hoy presentes en este acto solemne. En particular, quiero expresarle mi mayor gratitud a los directivos y patronos de la Fundación Profesor Manuel Broseta, por el honor que nos confieren al Presidente Edmundo González y a mí al otorgarnos este significativo galardón”, expresó.

Por otro lado, aseguró que la trayectoria de Broseta representa valores como “el trabajo constante, el coraje cívico, la responsabilidad ciudadana y el compromiso genuino con nuestro país”.

“Con gran dolor debo decir que es, precisamente, el compromiso profundo con esos mismos valores el que me lleva hoy a ofrecerles mis más sentidas disculpas por no acompañarles, de cuerpo presente, en la celebración de esta ceremonia”, añadió.

Asimismo, se refirió a la situación actual de su país tras los potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el 24 de junio, cobrando la vida de miles de personas y agravado la situación de Venezuela que padece “las nefastas consecuencias de un régimen autocrático y criminal”.

“Nos toca ahora asumir también el dolor profundo que nos producen la ausencia de miles de fallecidos y la necesidad de atender, de inmediato, a miles de familias damnificadas. Esta emergencia ha trastocado por completo nuestras vidas”, aseveró.

En su discurso en el recinto, Edmundo González también se refirió a la tragedia que enluta a su país y al galardón recibido: “Asumo la responsabilidad de seguir trabajando por una Venezuela donde el poder vuelva a entenderse como un servicio, donde las instituciones protejan a las personas, donde la verdad fortalezca la confianza pública, donde la justicia permita sanar las heridas y donde cada venezolano vuelva a sentirse parte de un mismo proyecto nacional”.