NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
Rubby Pérez

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

junio 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
Los documentos a los que también accedió NTN24 muestran que entre 2011 y 2025 el techo de la discoteca fue utilizado como área operativa auxiliar sin evaluar su capacidad de carga.

NTN24 obtuvo en primicia acceso a documentos, peritajes, audios, videos y conversaciones de WhatsApp que revelan nuevos detalles de lo que ocurrió dentro de la discoteca Jet Set en República Dominicana el 8 de abril del año pasado.

El techo de la discoteca, cabe recordar, colapsó en pleno concierto en el que participó el célebre cantante de merengue Rubby Pérez y murieron, incluyéndolo, un total de 236 personas.

o

El informe pericial realizado a las ruinas de la discoteca concluye que la causa principal del derrumbe fue una falla inducida por sobrecarga en el techo, sin embargo, se conoció que hubo factores contribuyentes a la desgracia.

Por ejemplo, dicen los peritos, que, durante remodelaciones en 2015, los acusados ordenaron eliminar una columna estructural en el lado oeste para ampliar el escenario e instalar una nueva tarima, acción ejecutada sin realizar análisis de factibilidad.

Asimismo, los documentos muestran que entre 2011 y 2025 el techo de la discoteca fue utilizado como área operativa auxiliar sin evaluar su capacidad de carga.

Fotografías satelitales del techo de la edificación obtenidas por los peritos mostrarían como en el transcurso 14 años se fueron instalando elementos pesados, incluidos equipos de aire acondicionado de gran tonelaje, tinacos de agua y casetas técnicas hasta llegar a la cantidad de 17 de ellos en total.

Las imágenes del techo —que no han sido altamente difundidas— fueron extraídas del celular de Manuel Giménez, empleado de Antonio Espaillat y encargado de supervisar los trabajos de mantenimiento del edificio.

Dichas imágenes documentan impermeabilizaciones, aplicación de cemento, reparaciones bajo estructuras metálicas, intervenciones en el techo interior y la instalación de equipos pesados, como unidades de aire acondicionado y casetas.

Para el ingeniero civil Hugo Tamayo, quien ha estudiado juiciosamente los informes periciales, "de ninguna manera es admisible el retiro de una columna".

"No estaba diseñado para soportar peso y como toda estructura si no se respeta su diseño original que es una secuencia de pórticos sucesivos, si se retira una columna (…) se va a caer. El colapso es progresivo", explicó en Club de Prensa de NTN24.

En las imágenes se observan además posibles filtraciones, humedad y signos de deterioro, lo que, según los peritos, evidencia una actividad correctiva frecuente en la estructura antes de la tragedia.

Las muestras visuales están alineadas con lo que dice el informe acerca de que, durante los meses previos al colapso, se realizaron trabajos constantes de reparación y mantenimiento en el techo de Jet Set.

Yan Carlos Martínez, abogado de víctimas del caso Jet Set, expuso que actualmente existen dos teorías de acusación respecto al caso.

o

"Una que es la teoría del Ministerio Público que plantea el caso como un homicidio involuntario, partiendo del hecho de que se considera un accidente. Sin embargo, nosotros, en representación de al menos 10 víctimas, al igual que otros abogados, planteamos una acusación de homicidio voluntario por la existencia del dolo eventual", contó.

Temas relacionados:

Rubby Pérez

Discotecas

República Dominicana

Video

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente Petro": exministro de Defensa de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos / Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores de Cuba - Fotos: EFE
Marco Rubio

"No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo, somos muy serios y estamos muy enfocados": Marco Rubio advierte al régimen cubano

Presos políticos

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos / Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores de Cuba - Fotos: EFE
Marco Rubio

"No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo, somos muy serios y estamos muy enfocados": Marco Rubio advierte al régimen cubano

Presos políticos

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Estadio Azteca, México | Foto EFE
Mundial 2026

Organismos de México enciende alertas por riesgo de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Drone ucraniano (AFP)
Guerra en Ucrania

Ucrania lanza ataque con 600 drones a Rusia como respuesta a bombardeos ordenados por Putin que dejaron 24 muertos

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

"Terminado el Mundial, no va más": Carlos Antonio Vélez asegura que Néstor Lorenzo podría no seguir al frente de la Selección Colombia

Cohete de Blue Origin explotó en plena prueba / FOTO: Captura de video
Cohetes

El momento exacto de la explosión de un cohete de Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, durante una prueba de encendido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre