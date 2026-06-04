Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

NTN24 obtuvo en primicia acceso a documentos, peritajes, audios, videos y conversaciones de WhatsApp que revelan nuevos detalles de lo que ocurrió dentro de la discoteca Jet Set en República Dominicana el 8 de abril del año pasado.

El techo de la discoteca, cabe recordar, colapsó en pleno concierto en el que participó el célebre cantante de merengue Rubby Pérez y murieron, incluyéndolo, un total de 236 personas.

El informe pericial realizado a las ruinas de la discoteca concluye que la causa principal del derrumbe fue una falla inducida por sobrecarga en el techo, sin embargo, se conoció que hubo factores contribuyentes a la desgracia.

Por ejemplo, dicen los peritos, que, durante remodelaciones en 2015, los acusados ordenaron eliminar una columna estructural en el lado oeste para ampliar el escenario e instalar una nueva tarima, acción ejecutada sin realizar análisis de factibilidad.

Asimismo, los documentos muestran que entre 2011 y 2025 el techo de la discoteca fue utilizado como área operativa auxiliar sin evaluar su capacidad de carga.

Fotografías satelitales del techo de la edificación obtenidas por los peritos mostrarían como en el transcurso 14 años se fueron instalando elementos pesados, incluidos equipos de aire acondicionado de gran tonelaje, tinacos de agua y casetas técnicas hasta llegar a la cantidad de 17 de ellos en total.

Las imágenes del techo —que no han sido altamente difundidas— fueron extraídas del celular de Manuel Giménez, empleado de Antonio Espaillat y encargado de supervisar los trabajos de mantenimiento del edificio.

Dichas imágenes documentan impermeabilizaciones, aplicación de cemento, reparaciones bajo estructuras metálicas, intervenciones en el techo interior y la instalación de equipos pesados, como unidades de aire acondicionado y casetas.

Para el ingeniero civil Hugo Tamayo, quien ha estudiado juiciosamente los informes periciales, "de ninguna manera es admisible el retiro de una columna".

"No estaba diseñado para soportar peso y como toda estructura si no se respeta su diseño original que es una secuencia de pórticos sucesivos, si se retira una columna (…) se va a caer. El colapso es progresivo", explicó en Club de Prensa de NTN24.

En las imágenes se observan además posibles filtraciones, humedad y signos de deterioro, lo que, según los peritos, evidencia una actividad correctiva frecuente en la estructura antes de la tragedia.

Las muestras visuales están alineadas con lo que dice el informe acerca de que, durante los meses previos al colapso, se realizaron trabajos constantes de reparación y mantenimiento en el techo de Jet Set.

Yan Carlos Martínez, abogado de víctimas del caso Jet Set, expuso que actualmente existen dos teorías de acusación respecto al caso.

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"Una que es la teoría del Ministerio Público que plantea el caso como un homicidio involuntario, partiendo del hecho de que se considera un accidente. Sin embargo, nosotros, en representación de al menos 10 víctimas, al igual que otros abogados, planteamos una acusación de homicidio voluntario por la existencia del dolo eventual", contó.