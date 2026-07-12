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Domingo, 12 de julio de 2026
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Incendio

Imágenes sensibles del voraz incendio que consumió un bar en Tailandia y ha dejado 27 muertos

julio 12, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Incendio en un bar de Tailandia / FOTO: Captura de video
Incendio en un bar de Tailandia / FOTO: Captura de video
Según lo dicho por los testigos, el incendio se habría provocado por una falla en el sistema eléctrico que terminó en una explosión.

Un incendio en un bar de Bangkok, la capital tailandesa, dejó al menos 27 muertos la noche del domingo, informó a medios locales el primer ministro, Anutin Charnvirakul.

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"Se retiraron 27 cuerpos, cuerpos sin vida", dijo Anutin en declaraciones televisadas desde el lugar del incendio.

El primer ministro dijo que los músicos en el bar y restaurante ubicado a las afueras de la capital vieron "humo procedente de un interruptor cerca del escenario, seguido de un corte de electricidad y una explosión".

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"La mayoría de las víctimas corrieron hacia la parte trasera, hacía unos baños sin salida. Podría deberse al pánico, porque había fuego y humo en el restaurante", declaró Anutin a la prensa.

La policía nacional de Tailandia dijo en una publicación en redes sociales en la madrugada del lunes (19H00 GMT) que el incendio había sido "puesto bajo control".

Así fue el incendio en el bar y se ve como la gente intenta salvar su vida:

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