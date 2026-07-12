Imágenes sensibles del voraz incendio que consumió un bar en Tailandia y ha dejado 27 muertos
Un incendio en un bar de Bangkok, la capital tailandesa, dejó al menos 27 muertos la noche del domingo, informó a medios locales el primer ministro, Anutin Charnvirakul.
Te puede interesar:
"Se retiraron 27 cuerpos, cuerpos sin vida", dijo Anutin en declaraciones televisadas desde el lugar del incendio.
El primer ministro dijo que los músicos en el bar y restaurante ubicado a las afueras de la capital vieron "humo procedente de un interruptor cerca del escenario, seguido de un corte de electricidad y una explosión".
"La mayoría de las víctimas corrieron hacia la parte trasera, hacía unos baños sin salida. Podría deberse al pánico, porque había fuego y humo en el restaurante", declaró Anutin a la prensa.
La policía nacional de Tailandia dijo en una publicación en redes sociales en la madrugada del lunes (19H00 GMT) que el incendio había sido "puesto bajo control".