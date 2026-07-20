El Mayo Zambada Sentencia máxima: Ismael 'El Mayo' Zambada condenado a cadena perpetua julio 20, 2026 Por: Miguel Pedreros La sentencia incluye además una multa de 15 mil millones de dólares, cifra que refleja la magnitud de las operaciones criminales dirigidas por Zambada. También le puede interesar El Mayo Zambada Sentencia máxima: Ismael 'El Mayo' Zambada condenado a cadena perpetua Día de la Independencia 20 de julio: presidente electo Abelardo De La Espriella escogió Antioquia para conmemorar esta fecha Marco Rubio "El pueblo merece saberlo": secretario Marco Rubio expone "la historia completa del espionaje y subversión" del régimen cubano en Estados Unidos Terremoto en Venezuela Así fue la torta gigante con los colores de Venezuela hecha por voluntarios para los niños en su día Presos políticos "No se debería hablar con dictaduras": Otero Alcántara tras salir de la prisión del régimen cubano al exilio Gustavo Petro Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional Compartir en: