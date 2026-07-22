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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Café colombiano se exportó por primera vez desde Puerto Antioquia, terminal situada en el Urabá antioqueño

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Café - Canva
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Puerto Antioquia dispone de una bodega especializada, capaz de almacenar hasta 18.000 sacos de café, equivalentes a 1.260 toneladas.

Puerto Antioquia realizó el jueves pasado la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño, un hecho que marcó el inicio de una nueva ruta logística para el principal producto de exportación agrícola del país.

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El despacho se realizó en conjunto con la naviera Maersk Line, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) autorizara esta terminal como lugar habilitado para este tipo de exportaciones.

La autorización fue concedida mediante la Resolución 7995 del 4 de junio de 2026, después de que la terminal aprobara el proceso de evaluación técnica de la Federación Nacional de Cafeteros.

Con gran orgullo y alegría queremos contarles que el pasado 4 de junio recibimos por parte de la DIAN nuestra autorización y resolución para que Puerto Antioquia fuera habilitado como lugar de exportación del mejor café del mundo, el café colombiano. Desde ese día hemos trabajado incansablemente para hoy recibir los primeros tractocamiones con café verde de la Federación Nacional de Cafeteros”, afirmó la vicepresidenta Comercial de Puerto Antioquia, Ginna Castro.

Asimismo, Castro aseguró que este primer envío marca el comienzo de una nueva etapa para las exportaciones cafeteras desde Urabá y destacó que la cercanía del puerto con los centros de producción permitirá hacer mucho más competitiva la cadena logística del café.

¿Cómo es Puerto Antioquia?

Puerto Antioquia dispone de una bodega especializada, capaz de almacenar hasta 18.000 sacos de café, equivalentes a 1.260 toneladas, distribuidas en 57 lotes que permiten mantener la trazabilidad y la segregación de cada carga del producto.

La terminal está preparada para exportar café verde en sacos de 70 kilogramos, Big Bags y carga a granel, tanto en contenedores completos como consolidados. Además, cuenta con un laboratorio de calidad operado por Almacafé, oficinas de la Federación Nacional de Cafeteros, servicios de etiquetado, marcación, fumigación y conversión de sacos, así como sistemas de monitoreo permanente de temperatura y humedad, circuito cerrado de televisión, escáner para contenedores y acompañamiento de la Policía Antinarcóticos.

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Finalmente, el inspector cafetero de la Federación Nacional de Cafeteros explicó a la prensa que la habilitación fue el resultado de un proceso que tomó cerca de dos años.

“Para el sector cafetero y para el sistema exportador del país, contar con un nuevo puerto habilitado significa más competitividad, una mayor oferta de servicios logísticos y nuevas alternativas para llevar el café colombiano a los mercados internacionales”, señaló.

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