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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Arco Minero

ONG venezolana informa que despliegue militar se lleva a cabo en donde hay "enormes reservas minerales" y "un historial de disputas legales internacionales"

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mapa de Venezuela - Canva
Mapa de Venezuela - Canva
En un mensaje en X, la organización, crítica del régimen, señaló que se han desplegado helicópteros y que están participando en enfrentamientos.

La ONG venezolana SOS Orinoco confirmó que el régimen chavista desplegó al Ejército en zonas mineras del país que son controladas por bandas criminales.

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De acuerdo con ONG, en el estado de Bolívar se está llevando a cabo una operación en "zonas estratégicas" de Las Brisas y Las Cristinas, donde hay "enormes reservas minerales" y "un historial de disputas legales internacionales".

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SOS Orinoco, que ha criticado al régimen venezolano, afirmó que se han desplegado helicópteros y que están participando en enfrentamientos en otro sector, Las Claritas.

Por su parte, la ONG de derechos humanos Provea pidió al defensor del pueblo venezolano que "interviniera" y "supervisara la operación".

Venezuela, que en enero vio cómo Estados Unidos entró y capturó al dictador Nicolás Maduro, posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y también es rica en oro, diamantes, bauxita y coltán, así como tierras raras.

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La actividad minera se concentra en una área que abarca 112.000 kilómetros cuadrados (43.000 millas cuadradas) en el este, conocida como el Arco Minero del Orinoco (AMO), y también hay minas en el sur de los estados de Amazonas y Bolívar.

Delcy Rodríguez, que llegó al poder después de la captura de Maduro, está impulsando una nueva ley que abriría la industria minera venezolana a los inversores extranjeros.

No obstante, las principales regiones mineras están bajo el control de grupos armados que aterrorizan y extorsionan a la población.

Las operaciones militares en zonas mineras se empezaron a conocer luego de la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien se reunió en la Embajada estadounidense en Caracas con el jefe de misión diplomática, John Barrett.

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