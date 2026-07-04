Trump dice que la identidad de Estados Unidos está siendo amenazada por "un ataque renovado" y el "comunismo"

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio a las actividades para celebrar el aniversario de 250 años de independencia del país. Desde el famoso Monte Rushmore en Dakota del Sur, el mandatario pronunció un fuerte discurso en el que advirtió sobre una nueva amenaza contra "la identidad" del país.

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Trump dijo en medio de su discurso que a media que se acercaba el Día de la Independencia "vemos nuestra identidad norteamericana bajo un renovado ataque".

Y explicó ante los presentes que ahora "hay un resurgimiento" de la "amenaza del comunismo" en el país, en donde en los últimos años han intentado cambiar el "carácter excepcional, de arrebatarnos el espíritu norteamericano, de alejarnos de nuestra historia".

El líder republicano también afirmó que si se elimina el "obstruccionismo" y se vota por la Ley SAVE America no perderán una elección durante 100 años.

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Además, puntualizó durante su alocución el mandatario que "el partido Comunista está compuesto por inmigrantes ilegales, criminales y todos aquellos que no quieren trabajar".

Trump también apuntó contra el exmandatario de la nación, Joe Biden, a quien acusó de haber hecho que el mundo entero se burlara de Estados Unidos.

Esto porque según el jefe de Estado el mundo siempre se inspiró en la unión americana para los "saltos al progreso, hazañas de fuerza y actos de abnegación", pero que durante la administración Biden "se nos reían, se burlaban de nosotros y éramos una nación en declive".

Pero que desde su regresó a la Casa Blanca el país ha vuelto a ser respetado como "ninguna nación en el mundo es respetada".

Este sábado 4 de julio el presidente Trump encabezará un acto político en el National Mall de Washington con un espectáculo de fuegos artificiales y sobrevuelos de varios aviones militares.

Al cierre de su discurso afirmó que el Día de Independencia, el cual se celebrará bajo una intensa ola de calor que azota gran parte del país, brindará una larga alocución para demostrar que puede hacer cualquier cosa.