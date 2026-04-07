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Martes, 07 de abril de 2026
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Pasaporte

Pasaporte colombiano sube posiciones en ranking de movilidad internacional: este es el número de países a los que se puede viajar sin visa

abril 7, 2026
Por: Luis Cifuentes
Pasaporte colombiano - Foto EFE
Pasaporte colombiano - Foto EFE
El documento colombiano subió posiciones en prestigioso ranking de movilidad internacional entre 199 documentos de viaje de todo el mundo.

Viajar se ha convertido en uno de los atractivos principales a nivel mundial gracias al auge de las aerolíneas y los bajos costos de los vuelos en los últimos años.

Es por eso que cada vez más personas en el mundo eligen destinos internacionales para sus vacaciones y pasatiempos.

En el caso colombiano, según cifras de ANATO, unos 5.8 millones de personas salieron del país durante el 2025, lo que representa un crecimiento exponencial en el turismo internacional.

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A su vez, recientemente se conoció que el pasaporte colombiano subió posiciones en prestigioso ranking de movilidad internacional entre 199 documentos de viaje de todo el mundo.

El pasaporte colombiano escaló tres puestos en el ranking de Henley Passport Index, pasando de la posición 37 a la 34.

Si bien Colombia vio reducido el número de destinos a los cuales puede acceder sin visa, subió posiciones con respecto al ranking de 2025 debido a los cambios que hubo en los países que se encontraban más arriba en el ranking.

De esa manera, en 2026 el pasaporte colombiano permitirá el acceso a 130 países sin visa, cuatro países menos a los que se podía acceder hace un año atrás.

En el escalafón se destaca el documento de Singapur como el más poderoso del mundo con acceso a 192 países sin visa, seguido de Japón con 187.

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Corea del Sur, Emiratos Árabes, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia y Alemania completan las primeras 10 posiciones.

Por Sudamérica, el país mejor ubicado es Chile en el puesto 13 con acceso sin visa a 174 países.

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