Cancillería de Colombia asegura que la expedición de pasaportes se vio interrumpida por ataque cibernético

La Cancillería de Colombia suspendió este miércoles la expedición de pasaportes en varios puntos del país y el exterior, generando afectaciones en miles de ciudadanos que acudieron para solicitar el documento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer en un comunicado que la suspensión se originó luego de que se comprobaran fallas en la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano) a través de la cual se gestionan algunos trámites como apostillas y emisión de pasaportes.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas”, indicó la entidad.

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Horas después, la Cancillería divulgó otro comunicado en el que explicó que las fallas se presentaron por causa de un ataque cibernético. “El Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo y coordinación del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - ColCERT, informa a la ciudadanía que, una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”, detalló.

“Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida”, agregó.

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Según se ha podido conocer, las fallas se presentaron en las sedes norte y centro de Bogotá y Cali para tramitar pasaportes, así como en algunos consulados en distintas partes del mundo.

Las personas que acudieron a las sedes diplomáticas se vieron afectadas por estas fallas y no pudieron completar sus trámites.