El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lideró este miércoles una ceremonia con la que el Gobierno de Donald Trump hizo la entrega oficial de un avión Hércules C-130 que se incorporará a la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Hegseth hizo la entrega en una ceremonia que contó, como representante por Colombia, al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.

El jefe del Pentágono llegó a Colombia tras su visita a Venezuela en donde mantuvo un encuentro con la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Hegseth fue recibido en Bogotá con varios actos protocolarios incluida la extensión de una alfombra roja desde la puerta de su avión y un canto militar.

El secretario de Guerra fue recibido por el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, y el ministro de Defensa, el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López.

Tras su paso por Caracas, el secretario de Guerra de Estados Unidos llega a Colombia para abordar temas de cooperación militar y combate al narcotráfico.